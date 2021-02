Sale a la luz el motivo por el que James Rodríguez fue sustituido ante el Manchester United

El '10' cafetero abandonó el campo de juego al minuto 69. REUTERS/Alex Pantling

James Rodríguez fue presentado como el fichaje estelar del Everton de Inglaterra el 7 de septiembre de 2020, y desde su debut contra el Tottenham no ha dejado duda de la calidad de su zurda. Esta temporada, sin embargo, no ha sido la soñada por el volante creativo; no por la falta de confianza de su técnico, Carlo Ancelotti, contrario a lo ocurrido con Zinedine Zidane en el Real Madrid, sino por un sorpresivo enemigo: las lesiones.

La noche del pasado 6 de febrero, luego de anotar uno de los tres tantos con los que el Everton igualó 3 - 3 con el Manchester United, el cafetero fue sustituido, al minuto 69. El cambio realizado por Carletto llamó la atención de la fanaticada, pues sin ser el partido más vistoso de James, era una de las piezas claves para desequilibrar el marcador en favor de los ‘blues’. ¿Por qué le dio retiró del campo de juego? La respuesta del timonel italiano no fue la más alentadora.

Al finalizar el encuentro, Ancelotti explicó que la salida de James por el islandés Gylfi Sigurðsson fue producto de una molestia del ‘10′ de la selección Colombia:

James sintió un problema al final de la primera mitad en una pantorrilla, pero me dijo que quería continuar. Luego, lo noté cansado. Era un riesgo, pero yo confié en él. Después de 20 minutos, decidí cambiarlo

Lo que encendió las alarmas por la dolencia en la pantorrilla del colombiano es que no es la primera vez que le ocurre. Fueron 26 los días los que el talentoso futbolista estuvo fuera de las competencias esta temporada con los ‘toffees’, consecuencia de una lesión en uno de sus gemelos , a la que Ancelotti en su momento categorizó de “pequeña molestia”.

Preocupa, además, que la lesión sea de gravedad justo cuando James estaba teniendo su mejor momento en la temporada: suma cinco goles, siete asistencias y 11 preasistencias. Además del golazo contra Manchester en el conocido ‘palacio de los sueños’, el Old Trafford, había anotado un tanto con su pierna diestra ante el siempre difícil Leicester, un rival directo en la disputa por los puestos a las competencias europeas.

Quizá esa aparente sobrecarga en su pantorrilla fue la causal de que en el partido contra el Leeds United, el colombiano no hubiera acumulado ni un solo minuto, y tal vez sea la razón por la que no juegue contra el Tottenham el próximo 10 de febrero, por la FA Cup, aunque todavía se está esperando un diagnóstico concreto del personal médico del equipo.

En sus dos etapas por el Real Madrid, James Rodríguez tuvo siete ‘parones’ por los traumatismos en el músculo sóleo o en la pantorrilla. Este tipo de lesiones lo han alejado 25 partidos y alrededor de 150 días de los campos de juego . ¿Tendrán que preocuparse los hinchas del Everton de cara al encuentro con la escuadra dirigida por el técnico José Mourinho?

