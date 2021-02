Hombre golpeó a su expareja cuando ella le exigió que se pusiera el tapabocas mientras visitaba a su hijo en Bucaramanga

Un caso de violencia de género que involucra una agresión en vía pública fue dado a conocer por las autoridades de Bucaramanga, luego de la víctima grabara al ciudadano y las cámaras de seguridad del sector registraran el ataque.

Lo más grave del hecho es que, de acuerdo con lo expuesto por la víctima, Lady Johanna Vesga, la agresión se habría producido momentos después de que ella le pidiera a su expareja que se pusiera el tapabocas para visitar a su hijo, que está en custodia de Lady.

De acuerdo con la víctima, abogada de profesión, las agresiones de su expareja se han venido presentando desde 2018. En ocasiones ella ha tenido que ser incapacitada por más de 40 días y, a pesar de que existen denuncias penales en contra del hombre, hasta el momento no ha recibido una ayuda de las autoridades para solucionar el problema .

El hecho sucedió en la tarde del sábado 23 de enero en el barrio Terrazas de Bucaramanga, en el momento en que el hombre se encontraba visitando a su hijo. Sin embargo, por orden de un juez, cada que visita al menor, éste debe estar bajo supervisión de otra persona.

Durante la visita, Lady le habría exigido a su expareja que se pusiera correctamente el tapabocas, ya que lo tenía debajo de la nariz, a lo que el hombre reaccionó violentamente y sin mediar palabra comenzó a golpearla lanzando puñetazos con su brazo izquierdo mientras sostenía al niño con el brazo derecho.

A continuación el video donde se evidencia la agresión de la que otras dos mujeres también son testigos:

Según Vesga, su agresor tiene varios antecedentes de violencia, motivo por el que ella teme por su vida. Esto declaró la mujer ante las cámaras de Noticias Caracol:

Desde el 2017 he sido víctima de agresiones y yo he denunciado ante la Fiscalía. Tiene antecedentes de violencia y yo solo pido que se haga justicia. Luego de lo sucedido el señor está recluido en la estación de Policía esperando que le hagan una audiencia pero no le han dado ni fecha y temo porque se van a vencer los términos