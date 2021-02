En dos grafitis mujer recibió amenazas de muerte en Barranquilla

Dos grafitis alertaron a Sady Zulbarán, una mujer de 27 años que denunció ver su nombre acompañado de un mensaje amenazante escrito en las paredes de Barranquilla y que pone en riesgo su vida y la de su hija.

De acuerdo con la víctima, ella ve como responsable de las amenazas en su contra a Jesús Berdugo, su expareja. Sady calificó a este hombre como su agresor, tras una entrevista sostenida con la emisora Caracol Radio.

Con el mensaje “Sady Zulbarán te veo muerta”, la víctima reportó que vio las amenazas en la pared de un negocio ubicado en la calle 72 con carrera 49, al norte de Barranquilla y en otra, ubicada en el barrio San Roque , muy cerca de su vivienda.

En entrevista con Caracol Radio, Zulbarán comentó que interpondrá una denuncia penal contra la persona responsable de estos mensajes y que su excompañero sentimental sería el principal sospechoso:

Esa amenaza la hace mi exmarido, que quiere como asesinarme, ya yo tengo hace más de un año que no estoy con esta persona. En ocasiones me pegaba y me maltratada. El además consume (estupefacientes)