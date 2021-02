Los regalos de cumpleaños que recibieron los ciclistas Superman López y Nairo Quintana

Miguel Ángel López y Nairo Quintana cumplieron años este 4 de febrero. Foto: Tomada del Twitter de los velocistas.

Dos de los más destacados ciclistas de Colombia: Nairo Quintana y Miguel Ángel López cumplieron años este 4 de febrero y cada uno recibió un regalo, López superó el covid-19 y Quintana tiene cupo para competir en el Tour de Francia.

A través de su cuenta de Twitter Superman López, que ha estado de terceras en el podio de la Vuelta a España y el Giro de Italia en 2018, celebró su cumpleaños 27 con la buena noticia de haber superado el covid-19.

“Hoy no pudo haber mejor regalo que saber que estoy un poco en semilibertad, que he superado el covid con tranquilidad, con normalidad, y ya tenía ganas de lucir las pieles de mi nuevo equipo Movistar, de salir nuevamente a rodar, a empezar a trabajar con ganas. Les envío un saludito muy especial toda la gente que me han enviado sus mensajes de cumpleaños y espero que tengamos un año bastante excelente”, dijo López.

A causa de esta enfermedad, que no le generó mayor inconveniente, y por la tormenta de nieve de Filomena en España, el velocista de Pesca (Boyacá), centro de Colombia, no pudo asistir finalmente a la concentración de su equipo en Almería en el país ibérico.

La prueba que arrojó su positivo del nuevo coronavirus la realizó el deportista luego de que a su llegada a Europa le informaran que uno de sus contactos cercanos estaba contagiado, por lo que desde el 12 de enero el deportista colombiano tuvo que aislarse hasta su cumpleaños, cuando dio por superado la enfermedad.

Entre tanto, Nairo Quintana celebró su cumpleaños 31 y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter sobre cómo recibió esta fecha.

“Me llena de mucha emoción saber que sigo pedaleando por mi país, mi familia y por todos ustedes. Gracias por sus mensajes de felicitación, que sean muchos años más compartiendo juntos” , expresó en el trino.

El corredor de Tunja (Boyacá), en el centro del país, también recibió una buena noticia en su onomástico, ya que los organizadores del Tour de Francia invitaron a su equipo Arkéa para que formara parte de la justa que se tiene programada para correrse entre el 26 de junio y el 18 de julio en el territorio galo.

Me llena de mucha emoción saber que sigo pedaleando por mi país, mi familia y por todos ustedes.

Según información del medio deportivo Marca, por la decisión de la Unión Ciclista Internacional este año se amplió el número de competidores permitidos en las grandes vueltas de 176 a 184, por lo que los organizadores de la competencia francesa extendieron invitaciones a B&B Hoteles, Direct Energie y a Arkéa-Samsic.

En información del periódico colombiano El Tiempo, esta sería la octava participación de Quintana en el Tour de Francia y estaría con su hermano Dáyer, Miguel Flórez y Winner Anacona.

De acuerdo con ese diario, esta es la revancha para el boyacense que en las participaciones de 2018 y 2019 logró estar entre los 10 mejores de la general, y cuya mejor participación fue la de 2016, donde estuvo de terceras en el podio, precedido entonces por Chris Froome y Romain Bardet.

Sin embargo, los expertos en ciclismo de El Tiempo explicaron que en esta edición del Tour el recorrido no le sería tan favorable a Quintana, ya que cuenta con tres llegadas en alto, lo que podría hacer que el velocista no tenga mucho protagonismo al tener en cuenta que la especialidad de Nairo es la escalada.

En una entrevista que concedió el velocista en la emisora colombiana Caracol Radio, Quintana manifestó que aunque ha las lesiones que sufrió en la pasada temporada le afectaron en su rendimiento, está preparado para los retos que traerá el 2021, como el Giro de Italia y ahora la nueva posibilidad de ir al Tour de Francia.

“Es la ruptura de los cartílagos, una de las más difíciles para los deportistas. Desde el primer momento he venido trabajando en lo que la lesión ha dejado. Es lógico que no estamos a un gran nivel, la lesión nos ha atrasado todo, en líneas generales vamos bien, hemos trabajado en la bicicleta y la sensación es buena”, dijo en Caracol Radio.





