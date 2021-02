Según la OPS, Colombia fue el país en la región que presentó más casos de COVID-19 en la última semana de enero

La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, resaltó la difícil situación de Colombia frente al COVID-19. Foto: rueda de prensa.

Según varios indicadores a nivel mundial, Colombia es uno de los países que más padece por problemáticas desatadas a raíz de la pandemia del COVID-19. Bloomberg, por ejemplo, aseguró que Colombia es el antepenúltimo país en el ranking de resiliencia ante el virus, es decir, uno de los tres peores para vivir durante la emergencia global. Incluso, lo posicionó como uno de los 12 epicentros del contagio en el mundo.

Ahora, la Organización Panamericana de la Salud, por medio de una rueda de prensa, entregó el balance de la región con respecto al COVID-19 y destacó que Colombia, por encima de otros países con mayor masa poblacional, fue el que más presentó contagios en la última semana de enero.

Así lo confirmó Carissa Etienne , directora de la OPS, el pasado miércoles en una rueda de prensa transmitida en vivo por medio de las redes sociales de la organización. “Colombia continúa reportando la mayor incidencia de casos, seguida de Brasil, que sigue registrando aumentos exponenciales tanto en casos como en muertes en la ciudad de Manaos”, indicó la cabeza de la institución durante su intervención.

Agregó que México también reportó un alza considerable en contagios de COVID-19, mientras que Estados Unidos y Canadá, gigantes de la región, lograron bajar sus contagios luego de aumentar de manera sostenida por tres semanas.

Etienne también trajo a colación que Colombia es el tercer país con más muertes por el virus en Latinoamérica. Al corte de la tarde de ayer, el Instituto Nacional de Salud registró 54.877 fallecidos totales en lo que va de la pandemia. El incremento diario fue de 301 colombianos.

En toda la región, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos, con más de 447.000 fallecidos por la pandemia. Después se encuentra Brasil, que con más de 209 millones de habitantes superó los 226.000 muertos por el virus. Luego está México, país que ha tenido un grave impacto del virus y es considerado uno de los de peor manejo, con más de 159.000 víctimas fatales.

La directora de la institución afirma que, después de un año de las primeras infecciones, toda la región se ha visto afectada por el nuevo coronavirus. “La semana pasada, más de 1,8 millones de personas en las Américas se enfermaron con covid-19 y más de 47.000 murieron como resultado”, aseveró.

Según Etienne, no se puede bajar la guarda por el paso del segundo pico, ya que “mantener el virus a raya no es un esfuerzo de una sola vez, sino un compromiso constante mientras la transmisión aún está activa”, añadió. En Colombia, la inmunidad está lejos y muchos mandatarios locales prevén varios picos para 2021. Según la revista The Economist, la vacunación completa de los colombianos se dará a finales de 2022 o a principios de 2023. Es decir, quedaría otro año completo de lucha contra el virus, de acuerdo con la información del medio.

Además, Etienne recalcó que ya se identificaron las variantes de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil en 20 países de la región. El pasado sábado, 30 de enero, Colombia detectó el primer contagio por la cepa brasileña P1 en territorio amazónico. Dichas cepas “están planteando interrogantes sobre un posible aumento de la transmisibilidad del COVID-19. Sin embargo, su frecuencia aún es limitada”, indicó.

A pesar de no tener vacunas, en los últimos días trascendió que la OPS y OMS consideran a Colombia un referente en la materia. La representante de la OMS y la OPS en el país, Gina Tambini , destacó el modelo de preparación de Colombia referente al Plan Nacional de Vacunación y anunció que el país se encuentra dentro de las primeras 18 naciones que recibirán la vacuna mediante el mecanismo COVAX.

“Desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud reconocemos a Colombia como un referente mundial para la vacunación, sobre todo por el conocimiento, dedicación y compromiso del personal de salud, y también por la cultura ciudadana que se tiene, la cultura de vacunación”, aseguró Gina Tambini.

De igual forma, la representante de las organizaciones señaló que la nación fue incluida en la lista para ser de los primeros países en recibir las dosis de inmunización de las vacunas Pfizer y AstraZeneca debido a que está preparada para iniciar la vacunación en cuanto esta llegue al país.

