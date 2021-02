Lowe León tendría nueva novia y sería vecina de su ex, Andrea Valdiri

Foto de redes sociales.

Según rumores que circulan en redes sociales, el cantante Lowe León, exnovio de la influenciadora y bailarina Andre Valdiri, ya dejó atrás el romance que sostuvo con la barranquillera. Al músico se le vio durante el último fin de semana de enero paseando en San Andrés con otra mujer, cuya identidad no ha sido confirmada, pero al parecer se llama Lizeth Córdoba y fue vecina de Valdiri.

Esta información fue revelada por el programa ‘Lo Sé Todo’, en el que presentaron un video en el que se ve a León y a Córdoba navegando alrededor de la isla en un yate pequeño mientras bebían. De igual forma, la mujer publicó varias fotos en sus historias de Instagram y en una se le ve abrazada al cantante con la canción de Frank Sinatra llamada Fly me to the moon (Llévame volando hasta la Luna) de fondo.

El programa y cuentas que entregan información de famosos en redes sociales, aseguran que León y Córdoba mantenían una relación desde antes de que él terminara con Valdiri.

Este rumor cobró más fuerza cuando ‘Lo Sé Todo’ publicó en su cuenta de Instagram el mencionado video y etiquetó a la bailarina, a lo que ella comentó un mensaje que permite inferir que ya sabía de la situación. “El tiempo me dio la razón”, escribió Valdiri y posteriormente eliminó el comentario, pero sus fanáticos ya habían visto y guardado el mensaje.

En esta situación, la mayoría de seguidores de la farándula nacional apoya a Valdiri, incluso si resulta ser mentira la supuesta infidelidad de Lowe. Quienes defienden a la influencer aseguran que Lowe no debería estar paseando con una nueva mujer teniendo en cuenta que Valdiri está esperando un hijo de él.

La noticia del embarazo fue confirmada por la bailarina en su cuenta de Instagram el pasado 1 de diciembre, cuando publicó una foto dejando ver su barriga y varias historias mostrando las pruebas de embarazo que se realizó. “El amor de madre es el combustible que nos permite hacer lo imposible. La bendición más grande que Dios nos da, es dar vida a una vida y vale la pena por encima de todo. Ya no tengo un motor, ahora son dos”, escribió la influenciadora que tiene aproximadamente seis meses de embarazo.

Justo en ese momento ya se especulaba que Valdiri y León habían terminado su relación sentimental, porque ambos dejaron de seguirse en redes. Incluso, la influenciadora publicó un mensaje a través de sus historias de Instagram que estaba dirigido al cantante

“Rico hacer y después salir corriendo, hacer creer que se tiene la razón para evadir responsabilidades. El que no estuvo ahora, que no venga a reclamar después”, escribió y agregó un emoji de embarazada.

Desde entonces las polémicas y especulaciones alrededor de Valdiri y León no han parado y toda la discusión se ha hecho pública. A finales de diciembre, el cantante habló en medios nacionales del tema y a la bailarina no le gustaron para nada esas declaraciones.

“Me duele mucho, en el corazón, cuando los hombres tienen un orgullo demasiado grande y un ímpetu de grandeza una cosa loca. Eso me duele, porque cuando los hijos vienen al mundo uno tiene que borrar esas rayas de diferencia y entre los dos solucionar los problemas, no irte a un canal de televisión a hablar lo bonito y lo bello que fue tu relación”, dijo Valdiri en un live de Instagram.

León no se quedó quieto y respondió a la influencer. “Si hay algo cierto, Andrea, y espero que me lo puedas reconocer en mi cara, es que tú también debiste haber manejado esto de otra manera y no exponerme como lo hiciste”, dijo.

