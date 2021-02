Video: Banda de ladrones disfrazados de domiciliarios atacan a habitantes de un barrio de Bogotá

A través de un video que empezó a circular en Twitter se hizo pública una denuncia, según la cual, los habitantes del barrio Nicolás de Federmán en Bogotá, aseguran que están siendo atacados por un par de sujetos que, vestidos como domiciliarios de la aplicación Rappi, están robando a quienes transitan por el sector.

Sin embargo, el video no es la primer denuncia que se conoce sobre este caso. Varios de los habitantes del sector coincidieron en que, desde hace días, los hombres vienen atracando a las personas que salen por el lugar a pasear a sus perros, hacer mercado o simplemente a caminar y que, sin importar si son adultos mayores o niños, sacan cuchillos de cocina o armas de fuego y amenazan con hacer daño a la víctima.

Muchos aseguran que han temido por su vida, ya que los hombres son muy agresivos y creen que, en algún momento, pueden dejar de amenazar y pasar a herirlos gravemente, solo por robarles un objeto.

En el video publicado se puede ver cómo dos mujeres van caminando tranquilamente con un perro y llegan los sujetos en la moto a amenazarlas y robar sus pertenencias. Cuando una de las víctimas, que se ve es una persona mayor, intenta defenderse con su bastón, el hombre la amenaza con un chuchillo y luego de obtener lo que quería, huyen en la moto.

La inseguridad no para en Bogotá:

En horas de la tarde del 1 de febrero de 2020, se conoció que al periodista Fabián Romero Garzón, y a su mamá les apuntaron con armas de fuego durante un asalto. Según contó el comunicador, los hechos ocurrieron detrás de la iglesia del barrio Egipto en Bogotá, mientras se dirigía a dar una caminata con su familia por la Candelaría.

Sin embargo, en el recorrido tomaron por un callejón donde había varias personas departiendo y niños pequeños jugando, ellos mismos les dijeron que la calle era cerrada y que era mejor que se devolvieran, en ese momento, según relató Romero, “salieron aproximadamente unas 8 o 10 personas. Yo alcancé a ver varios revólveres, pistolas y cuchillos, todos estaban armados. Literal, nos emboscaron…”, escribió en su cuenta de Twitter.

El atraco ocurrió a solo dos cuadras del CAI de la Candelaria. El comunicador y su mamá fueron encañonados mientras que a la otra acompañante la amenazaron con un cuchillo. A pesar del trauma causado, lo que para Romero llamó la atención fue darse cuenta de la edad de los asaltantes, y es que relata que varios de ellos no superaban los 16 años.

<i><b>Algo que me dolió mucho fue ver una niña, que para mí tenía unos 16, 17 años. Ella nos amenazaba con un cuchillo gigantesco, sin embargo más allá de la situación que fue espantosa... no he podido dejar de pensar en las circunstancias que la llevaron a dicha situación, </b></i>comentó.