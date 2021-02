Tres mineros en Tarazá, las víctimas de la masacre número 10 este 2021 en Colombia

Versiones preliminares apuntan a que los perpetradores fueron miembros de los Caparros. Foto: Diario La Piragua.

Uno de los mayores retos del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, será buscar una fórmula para solventar las masacres en el país, manifestaciones de violencia que desde el 2020 y en plena pandemia se recrudecieron. Hace algunas horas, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó uno más de estos crímenes en Tarazá, Antioquia, donde tres mineros fueron asesinados.

La masacre fue perpetrada la madrugada de este 2 de febrero, en una mina de oro donde actores armados vestidos de negro irrumpieron para disparar de forma indiscriminada contra los trabajadores. Las víctimas son Óscar David Moreno, quien administraba la mina, además de Yonny Soto y Hawi Damián Macea, obreros.

Las primeras versiones de los hechos apuntan a que el asesinato fue perpetrado por miembros de los Caparros, estructura armada dedicada al narcotráfico, que se disputa el poder del Bajo Cauca antioqueño con el Clan del Golfo. Al parecer, arremetieron contra los mineros por negarse a pagar una vacuna, pues el dueño de la mina había denunciado ser víctima de extorsión días atrás.

Producto del recrudecimiento de la violencia en el municipio, que ha dejado 16 víctimas mortales este año, 71 en el 2020 y 205 entre 2018 y 2018 , según las cifras dadas a conocer por el secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero, a Noticias Caracol, él permanece con un escolta y el alcalde, Jerly Ferney Álvarez, en la actualidad está despachando desde Medellín. Ambos han recibido amenazas. Consecuencia de la ola de violencia, hay, además, 170 familias que abandonaron18 veredas.

“Despacha desde Medellín, pero hoy está en Bogotá buscando en el Ministerio del Interior que nos ayuden con un esquema de seguridad acorde a lo que pasa en Tarazá”, dijo el secretario de Gobierno al noticiero. El 26 de enero pasado, la cuñada de Montero fue asesinada, y el 31 de enero pasado, la víctima de los actores armados fue Remberto Arrieto, un líder social del municipio.

En los primeros 33 días de este 2021, ya son 35 las víctimas de las 10 masacren perpetradas en el territorio nacional, según Indepaz.

Una semana atrás fue asesinada la cuñada del secretario de Gobierno

A menos de 300 metros de la estación de Policía, y un kilómetro de la alcaldía, se perpetró el asesinato de María Loaiza Vera, cuñada del alcalde de este Tarazá.

Sucedió el pasado 26 de enero y, según el secretario de Gobierno, Deivisón Montero, el crimen tendría que ver con las amenazas en su contra recibidas los últimos días: María Loaiza era la encargada de cuidar a las dos hijas del mandatario, si bien en el momento de los disparos no estaban junto a ella.

Montero le dijo a Caracol Radio que no descarta que “esté relacionado con las amenazas que he recibido, porque es la persona que más contacto tiene conmigo y con quien me veo prácticamente todos los días”. Lo que inquieta del asesinato no es solo su comisión en los alrededores de la estación de Policía, sino que se haya dado un momento en el que hay mayor pie de fuerza del Ejército, por la coyuntura de inseguridad que se vive.

“Gracias a Dios las niñas no se encontraban con ella” , manifestó a la cadena radial Deivisón Montero, quien hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional. Por las amenazas, lleva meses pidiendo un esquema de seguridad que solo la última semana la Unidad Nacional de Protección le asignó.

Es preocupante la situación acá en Tarazá. En éste momento me tocó salir de mi casa y venirme a vivir a una cuadra de la estación de Policía

Pese a los consejos de seguridad cada vez más frecuentes en la zona, el mandatario manifestó que no contribuyen con el apaciguamiento de las manifestaciones de violencia. “Solo quedan en el acata y no pasa nada. Acá en el bajo Cauca no tenemos dolientes y en especial Tarazá”, denunció. Y tiene razón: solo en enero de este año se han documentado 14 homicidios, el doble que en el mismo periodo de 2020.

