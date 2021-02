Sebastián Yatra se estrena como conductor en nuevo reality

Fotografía promocional cedida por Universal Music Latin Entertainment (UMLE) donde aparece el cantautor colombiano Sebastián Yatra, que llega a los 26 años "soltero y sin compromiso" y con muchas ganas de seguir experimentando con la música y expandiendo sus experiencias artísticas. EFE/UMLE/

El próximo viernes 12 de febrero se estrenará en la plataforma Disney+ el reality ‘Conecta y Canta’, un show musical que será conducido por el cantante colombiano Sebastián Yatra y donde niñas y niños de México concursarán desde sus casas, por un premio que desde ya despierta todas las emociones de los pequeños, se trata de la grabación de un sencillo en colaboración con el exitoso artista.

El colombiano acompañará a los pequeños junto a un jurado conformado por tres reconocidas personalidades de la música mexicana: la cantante Kenia Os; el compositor y fundador del grupo Camila, Mario Domm; y el líder de la banda El Recodo, Poncho Lizárraga.

“Estoy feliz de ser parte de Conecta y Canta porque amo la música y creo profundamente en el poder de los sueños. Estoy ansioso por ver cómo el público de Latinoamérica se emociona y divierte junto a los participantes, sus historias y sus canciones, tal como me sucedió a mí. Será un viaje musical increíble”, manifestó Sebastián Yatra en el canal de YouTube de Disney+.

Así se llevará a cabo ‘Conecta y Canta’

El reality se desarrollará en doce episodios, donde los suscriptores de la popular plataforma, tendrán la oportunidad de conocer de cerca a los 40 jóvenes, entre 7 y 17 años, participantes del concurso y provenientes de distintas localidades de México, pero con un sueño en común: ser cantantes.

Desde sus casas, los concursantes deberán enviar virtualmente sus mejores interpretaciones musicales, luego, los jurados les responderán con sus opiniones y consejos, pero también con sus exigencias, que aumentarán día tras día.

Los niños también deberán enfrentar desafíos delegados por el jurado, a fín de determinar quiénes pasarán al siguiente nivel. Solo ocho jóvenes tendrán un cupo en las semifinales, donde en un último episodio de la temporada, se definirá cuál es la conexión musical que será la gran ganadora de una colaboración con Sebastián Yatra.

El reality es producido por BTF Media para Disney+, y será llevado al público cada viernes con episodios de estreno. Este es el trailer del programa:

Conecta y Canta, tráiler Oficial. Video: YouTube Disney+

El día que Sebastián Yatra sorprendió a una niña de 16 años con una llamada

Sofía Salazar es una argentina de 16 años que nació con fisura de paladar y fue víctima de bullying por las dificultades que tenía al hablar. Cuando pudo ser operada, volvió a recuperar no solo la sonrisa sino también las ganas de socializar y de cantar.

Entusiasmada de que todo el mundo escuchara su nueva voz y su excelente pronunciación, cantó en sus redes sociales el tema “Vuelve”, de Sebastián Yatra. Lo que nunca pudo imaginar es que su posteo iba a llegar a los oídos del cantante. Emocionado, el colombiano le respondió con un cálido mensaje.

“Hola Sofi! ¿Cómo estás, mi amor? Te habla Sebas, aquí saludándote. Qué lindo, de verdad, que decidiste cantar una canción mía después de tu operación. Me contaron que te fue súper bien así que estoy muy feliz por tí. Gracias por mandarme tanto amor y espero que esas canciones siempre te puedan llenar el corazón de cosas bonitas. Dios te bendiga, mucha suerte y para adelante que vas con toda. Chau, te mando un beso gigante y nos vemos pronto, Cuidate”, le dijo Yatra.

Al escuchar su saludo, Sofía no pudo contener su emoción y estalló en llanto de la alegría. Es que, además de ser fanática del músico colombiano, ese tema es muy significativo para ella.

“Me gusta esa canción porque me hace acordar a mi abuelo, que falleció hace tres años. Recuerdo que le hicimos un video con fotos de toda la familia para repasar todos los momentos que pasamos junto a él, entonces cada vez que la escucho se me viene a la cabeza... También fue la canción que elegí para entrar a mi fiesta de 15, es muy movilizante para mí ya que mi sueño era entrar tomada de su brazo pero no pudo ser”, contó Sofía a la periodista, Cinthia Ruth, de Infobae.

Su publicación hizo que también la contactaran personas que no veía desde que era niña y hasta gente desconocida, que la felicitó por su fortaleza y resiliencia.

