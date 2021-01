Video: mujer enfurecida llenó de insultos a una policía que le reclamó por colarse en TransMilenio

Una mujer insultó a una agente de policía en una estación de TransMilenio sin guardar distancia. Foto: Captura ColombiaOscura

El pasado jueves, 28 de enero, entre empujones, insultos y vulgaridades, una mujer enfrentó a una agente de la Policía Nacional por haberle reclamado colarse a la estación Zona Industrial de TransMilenio, ubicada en el occidente de la Bogotá. La agresora habría incurrido en la modalidad de entrada ‘2x1′ al entrar junto a su pareja por torniquete con el mismo pasaje del articulado.

“Miren todos. A la señora le quedó grande ser ‘tomba’”, gritó la mujer sin tapabocas, justificando un supuesto error en su identificación como colada al articulado. “Estoy parada en mi señalización”, dice mientras empuja con su pecho a la uniformada. En la grabación difundida por redes sociales, la mujer argumenta que la agente hizo que pagara tres veces el pasaje.

“Sáqueme las cámaras. Ya yo estaba aquí, me devolví porque a mi esposo no le pasó la tarjeta. Yo me devolví y se la pasé. No señora. ¿Y usted se puso brava por qué? Porque se le pasaron cinco y se le hizo ‘así'. De malas como un hijo de p*ta ”, exclamó la mujer, quien continuó empujando a la policía con su pecho. La agente reaccionó empujándola con sus brazos y le dijo: “deja de empujarme” y “parece una loca” por el alto tono de voz en el que le reclamó.

“Ridícula, babosa, cobarde”, continuó la mujer, quien se negó a acatar las órdenes de la policía. “Payasa, tomba asquerosa”, dijo la ciudadana, mientras le hacía gestos burlones. El último insulto generó una reacción de la uniformada, por lo que empujó a la supuesta colada. “Pégueme”, respondió la mujer.

Al final, llegó otro uniformado de refuerzo que separó a ambas mujeres de una posible pelea física. Además, un hombre, quien sería la pareja de la mujer, retiró a la usuaria de TransMilenio del lugar en el que estaba la agente. Si bien ya no estaban cara a cara, la mujer no detuvo las mofas e insultos contra la policía.

Mujer se cola al TransMilenio y agrede a una policía. Video: Colombia Oscura

El video generó diversas opiniones en la red social, que variaron entre apoyo a la usuaria, respaldo a la uniformada y cuestionamientos por la falta de autoridad de la agente. “Le faltó autoridad a la policía. De otra, la toma, le pone las esposas, para la patrulla y ya”, “¿Qué puede esperar de esta clase de ESCORIA sin educación ni cultura?” y “en este país la ‘autoridad’ nunca se ganara el respeto cuando son también delincuentes y corruptos”, fueron algunos de los comentarios depositados debajo de la grabación.

En la plataforma TikTok, red social de videos cortos, la policía comentó acerca del procedimiento con la mujer. La uniformada, en la cuenta danna08116, confirmó que se trató de un ingreso ‘2x1′. “La mujer se enoja, se me viene encima y comenzó a decirme tomba”.

Además, después de su retiro del lugar por un compañero, la mujer habría sido esposada por otra uniformada que la abordó por no pagar el pasaje de TransMilenio. “Luego de eso, llegó una patrullera, una compañera mía. También comenzó a agredir a la compañera y la esposó”, comentó la mujer.

No solo por esto el servicio de transporte masivo en Bogotá es motivo de noticias, sino que también, en los últimos meses, se ha destacado por ser un foco de delincuencia en el que han fallecido varios ciudadanos capitalinos. El último, el pasado 18 de enero, se dio en el barrio La Resurrección y los delincuentes implementaron el uso de armas cortopunzantes, lo cual dejó el vehículo lleno de sangre.

