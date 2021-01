El exdirector del DNE Carlos Albornoz es condenado a 19 años de prisión y a pagar una multa de $5.336 millones

Exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornóz. Fotos Colprensa/ Luisa González.

Este viernes 29 de enero, el juez 37 penal del circuito de Bogotá dictó sentencia contra Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad actualmente extinta y sustituida por la Sociedad de Activos Especiales de Colombia.

Albornoz tendrá que pagar 19 años de prisión, además de una multa de 5.336 millones de pesos por los delitos de fraude procesal, prevaricato, peculado y falsedad en documento público.

El exfuncionario utilizó de forma irregular bienes en procesos de extinción de dominio, en específico a través de la venta irregular del Centro Comercial Villa Country de Barranquilla , por un precio totalmente diferente al declarado, así lo dijo en la lectura de fallo, el juez 37 de conocimiento.

Pese a que el valor de dicho predio era de 18.362 millones de pesos, Albornoz y sus subalternos lo vendieron por $3.643 millones, desconociendo por completo el avalúo comercial que habían hecho las autoridades correspondientes.

El funcionario judicial calificó este caso como “un acuerdo criminal” puesto que Albornoz creó una estrategia junto a sus más cercanos colaboradores en la DNE para vender este predio de manera irregular y lucrarse.

Según contó El Espectador, el inmueble pasó de las manos del DNE a las de Leo Eisenband Gottlieb, dueño de la tienda de productos de belleza Fedco. De acuerdo con el testimonio de Camilo Bula, antiguo fiscal y exliquidador de la DNE, la venta irregular del inmueble se pactó en Miami, a través de conversaciones que incluyeron a la firma inmobiliaria Araujo&Segovia .

El el Centro Comercial Villa Country, fue un predio que el Estado le quitó al clan mafioso de los Nasser Arana.

El juez además ordenó abrir investigación contra varios fiscales de este caso, pues hubo otros crímenes que habría cometido Albarnoz pero todos prescribieron, lo que para el togado puede tratarse de irregularidades de estos funcionarios de la Fiscalía, entre ellos al exfiscal Santiago González, quien le retiró al exfuncionario tres peculados de tres bienes, predios por los que fue absuelto.

En la audiencia del pasado 18 de diciembre, el juez le llamó la atención al ente acusador por su comportamiento durante el proceso y lo calificó de negligente y hasta temerario.

“ Estudiantes de derecho si ustedes aspiran a asumir a un cargo público para hacerse ricos por favor no se gradúen. Está la industria, está la música, están los deportes si lo que desean es esa gratificación económica, pero no en los cargos públicos. Señor Albornoz, usted defraudó esas expectativas, no supo ostentar el cargo con el que lo gratificó el Estado”, dijo el juez.

Villa Country no fue el único que se vendió por debajo del precio, bajo la administración de Albornoz en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Otros tres inmuebles que pertenecían a la Sociedad Promociones y Construcciones del Caribe Ltda. pasaron a manos de particulares en ventas aparentemente irregulares: una oficina, una lujosa casa y un lote en el barrio el Prado.

