Luis Carlos Vélez y Siad Char esperan su segundo hijo

Luis Carlos Vélez y Siad Char confirmaron que están esperando a su segundo hijo. Así lo dejaron ver en sus redes sociales, con mensajes románticos en los que la pareja recordó lo felices que son dentro del matrimonio y con su familia. Además, la pareja ya escogió el nombre de su segundo heredero: se llamará Simón.

Aunque la pareja ya sabía desde hace varios meses que la exreina estaba embarazada, decidieron aplazar el anuncio de la noticia porque estando en gestación, Char contrajo coronavirus y no sabía cómo estaba avanzando su bebé. “Llevo varios meses guardándome la noticia, que no quería contar hasta saber que todo esta bien”, escribió en Instagram.

Además, complementó diciendo que las dos noticias la tomaron por sorpresa, la del bebé y la del virus: “Pase por el Covid cuando apenas me enteraba del embarazo. Dos noticias al tiempo, una que me alegraba infinitamente y otra que me llenaba de angustia. Fue difícil, mucho más de lo que se pueden imaginar, sin tomar más que Tylenol para no afectar al bebé y aguantando mucho. ¡Gracias a Dios estamos bien! Y puedo decir que Simón Vélez Char es un niño bendecido. Nuestra mejor medicina fue Dios. ¡Simón estamos ansiosos de conocerte, vienes para llenarnos de amor y felicidad. Hannah y Ted serán hermanos mayores!”

La modelo, presentadora de farándula, periodista y exreina de belleza colombiana se hizo conocida tras representar a Cartagena en el Concurso Nacional de Belleza 2006, donde estuvo entre las 10 finalistas, y representar a Colombia en Miss Intercontinental 2007, su último trabajo conocido en Colombia fue como presentadora de farándula de Noticias Caracol.

Por su parte, el periodista habló del embarazo en sus redes sociales diciendo que, “queremos compartir con Uds. la llegada de nuestro hijo Simón. Estamos muy felices y emocionados. Dios nos da la bendición de crecer como familia. Siad está muy bien, mientras que Hannah y Ted inmensamente felices y yo, pues pensando en guayos y camisetas de fútbol”.

Vea también:

Se conoce la primera foto del matrimonio de Valerie Domínguez y El Pollo Echeverry

Lanzan becas para que colombianos se formen con figuras reconocidas de la industria musical