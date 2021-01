Iván Duque se destapa sobre varios temas cruciales para Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Durante la última semana, el presidente Iván Duque y su equipo de asesores visitaron el departamento de Chocó y la isla de Providencia, desde donde respondió al director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, varios interrogantes que inquietan a un gran porcentaje de la población.

El domingo 24 y el lunes 25 de enero en la emisión nocturna de Noticias Caracol se publicó la entrevista con el presidente. En el contenido emitido durante esta última fecha, el presidente se refirió a la próxima reforma tributaria, las campañas de revocatoria de mandato iniciada contra algunos alcaldes del país, su programa de televisión diario y la posibilidad de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se lance a la Presidencia.

Cabe recordar que durante la primera parte de la entrevista, emitida el domingo, Duque también se refirió a otros temas como la vacunación contra el covid-19 en Colombia, los retos medioambientales del país y la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Así mismo, a medida que se abordaban estos temas, también salieron a relucir nombres de funcionarios públicos que han generado controversia en los últimos meses y Duque defendió su asignación en los diferentes cargos.

La reforma tributaria aplicará en 2022

El presidente Duque afirmó que, a causa de la pandemia por el covid-19, el país aumentó sus deudas, y por eso es necesario ajustar los impuestos que pagan los colombianos.

“Estábamos buscando tener una capacidad de endeudamiento rápido y ejecución rápida para cubrir aspectos sociales y económicos de la pandemia que ha vivido el mundo. Por esto es claro que se ha aumentado el endeudamiento y el déficit, y nosotros necesitamos recomponer una senda de corto, mediano y largo plazo para que las finanzas públicas de la nación estén sanas”, dijo el mandatario.

Según explicó Duque, la reforma se hará con base a un estudio que está preparando la comisión de expertos del Gobierno que señalará cómo está el tema de excepciones tributarias en Colombia: cuáles deben suprimirse y cuál es la mejor forma de racionalizar. La idea es que este documento ayude a “llegar a una combinación que permita aumentar el recargo sin atentar contra el crecimiento de la generación de empleo y el gasto social”.

Esta reforma, que apenas empezará a pensarse para ser propuesta, se aplicará en 2022, según el presidente Duque. Así mismo, señaló que los efectos de recaudo se empezarían a sentir a partir del 2023.

Lo que opina acerca de las revocatorias

En este aspecto, el mandatario fue directo y se limitó a decir que, aunque apoya que la población se manifieste, no cree conveniente adelantar estos procesos en épocas epidémicas. Duque aseguró que se necesita unión para superar la crisis y eso no será posible mientras ciertos sectores intenten revocar alcaldes y gobernadores.

“Yo respeto las expresiones de los ciudadanos, pero quiero decir lo siguiente: Colombia está en medio de una pandemia, atender esta en emergencia requiere la coordinación del Gobierno nacional, gobiernos locales y, por supuesto, toda la sociedad. Este no es momento de revocatoria, no es momento de polarización”, expresó Duque.

#Exclusivo | ¿Se va o se queda en el cargo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez? ¿Qué pasará con el programa ‘Prevención y Acción’? Vea lo que respondió el presidente Iván Duque (Parte II) - https://t.co/OVHrRvHRTc pic.twitter.com/rHrPrKpYZ9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 26, 2021

¿Marta Lucía Ramirez será candidata presidencial?

Ante los rumores de una posible renuncia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para aspirar por tercera vez al primer cargo de la Nación, Duque no confirmó su apoyó de manera explícita, pero sí reiteró las cualidades que para él tiene la funcionaria.

“Yo creo que Colombia está preparada para una mujer presidenta. La doctora Marta Lucía Ramírez es una mujer que tiene las condiciones, el talante, el talento, el bagaje y la integridad para serlo. La decisión es una decisión de ella”, dijo el mandatario.

“Prevención y Acción” estará más tiempo al aire

Desde que inició la pandemia el presidente Duque lanzó un programa de televisión llamado “Prevención y Acción”, que se emite de lunes a viernes a las 6:00 p.m. por los medios de comunicación nacionales y plataformas digitales. Esta estrategia ha recibido muchas críticas porque, a punto de cumplir un año al aire, un sector de la población considera que es innecesario y que los recursos que se gastan en el programa podrían ser usados en necesidades de los colombianos.

Al ser cuestionado acerca de este punto, Duque afirmó que “Prevención y Acción” es necesario para mantener informada a la población acerca del coronavirus y las estrategias de gobierno para combatirlo.

“Yo entiendo que quizás para algunas personas sea tedioso ver al presidente todos los días, pero ha sido un vehículo al través del cual hemos llevado un mensaje de expertos y de autoridades. Esta labor pedagógica, mientras nosotros tengamos esta emergencia sanitaria, debemos seguir llevándola” reiteró Duque.

Por las declaraciones del mandatario el programa seguirá al aire mucho más tiempo, ya sea hasta que se termine la pandemia del covid, o él termine su gobierno, en agosto de 2022. En cualquiera de estos escenarios, Duque aclaró que esta estrategia es con el fin de hacer pedagogía y no de ganar adeptos entre los colombianos.

“Nosotros no estamos buscando propaganda. Hay algo que a mí me da tranquilidad y es que yo no estoy aspirando a ningún cargo, porque yo no estoy buscando la reelección. Tampoco estoy buscando la popularidad”, aseguró el presidente.

Vacunación contra el covid-19

Según Duque, el país ya tiene aseguradas dosis para vacunar a 29 millones de colombianos: se obtendrán dosis a través del mecanismo COVAX y compras directas a los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y Janssen de Johnson & Johnson. Esta información es de conocimiento público desde hace semanas, pero la verdadera inquietud de los colombianos es saber cuándo iniciará la vacunación masiva y cuánto costaron las dosis.

A pesar de la reciente declaración de la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que indicó que una parte de las dosis adquiridas a través de COVAX llegarán al país en marzo, el mandatario sostiene que la inmunización masiva arrancará en febrero.

“Hoy tenemos garantizado acuerdos, contratos y convenios para que 29 millones de colombianos tengan su vacuna. ¿Qué nos hace falta? 6 millones de colombianos. Para eso estamos finalizando esos acuerdos en los próximos días, pero ya hoy tenemos el plan y tenemos garantizado los 29 millones de colombianos y el mes de febrero es el mes en el que empieza la vacunación masiva”, aseveró Duque durante la entrevista en Noticias Caracol.

Acerca de los costos de las vacunas, esta información sigue siendo privada y el mandatario justifica que no puede revelar el monto ya que violaría los acuerdos de confidencialidad que firmó con las farmacéuticas. También agregó que, de romper esa cláusula, el país perdería las dosis pactadas.

“Las farmacéuticas son hoy quiénes están vendiendo en todo el mundo, exigen esas cláusulas de confidencialidad, si se rompe la cláusula de confidencialidad, se cae el contrato y no se puede recibir las vacunas. Esto no es un tema solamente de Colombia, esta es la controversia que se está dando en muchos países de América Latina y Europa”, afirmó.

El presidente afirmó que hasta el momento se han destinado 1.5 millones de pesos para adquirir las dosis y que todo se está tramitando con el Ministerio de Hacienda (MinHacienda) y la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). Duque explicó que dentro del Gobierno los costos no están ocultos y todos los organismos estatales pueden acceder a la información siempre y cuando mantengan la información privada.

“Por el momento tenemos alrededor de 1.5 millones de pesos que han sido destinados a las vacunaciones de 29 millones de colombianos y 49 millones de dosis. Las farmacéuticas son quienes ponen las condiciones de venta, eso no es un problema de transparencia. Si la quiere conocer algún organismo de control en Colombia nosotros se la entregamos siempre y cuándo se proteja también esa confidencialidad”, explicó Duque.

Para finalizar este punto, el mandatario aseguró que está optimista con el proceso de vacunación pero así mismo advirtió que eso no significa que la pandemia se terminará en 2021. Teniendo esto en cuenta, invitó a la población a mantener las medidas de autocuidado y distanciamiento social.

#Exclusivo | “En el año 2021 vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID. Aun con la vacunación, tendremos que seguir con el tapabocas, el distanciamiento, los protocolos y evitar las aglomeraciones”: presidente Iván Duque https://t.co/VpTGH3Tb1O pic.twitter.com/9LD0q2gNAI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 25, 2021

Lucha contra el narcotráfico y la corrupción

Ante la problemática por la producción y tráfico de drogas, el mandatario explicó que su estrategia “Ruta Futuro” abarca todas las perspectivas posibles para combatir este punto. Duque afirmó que su administración está combatiendo el narcotráfico desde la raíz a través de la erradicación, sustitución, desarrollo alternativo y aspersión con precisión de los cultivos ilícitos. También aseguró que, su Gobierno combate la cadena criminal, “quitándoles los insumos que usan para delinquir” y capturando a quienes están involucrados en el lavado de activos.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, el presidente recordó que su gobierno logró implementar tres acciones importantes en este tema: quitarle el beneficio de la casa por cárcel a quienes sean condenados por corrupción, la Ley de los Pliegos Tipo para acabar los carruseles de contratación y la ley que hace obligatorio que altos funcionarios publiquen sus declaraciones de renta y conflictos de intereses.

“Esto es independencia de poderes, colaboración armónica y fortalecimiento de la transparencia en todos los procesos de contratación estatal”, dijo Duque.

Colombia y su compromiso medioambiental

Duque afirmó que, actualmente Colombia está liderando la transición energética en América Latina y es el país con la flota de buses eléctrica más grande de la región. “Cuando empezó nuestro gobierno teníamos menos de 50 megas de capacidad instalada de energía renovables, eólica y solar, y ya hemos multiplicado eso por siete. Este año esperamos cerrar con más de 1500 megas instaladas y 1000 más el año entrante”, reveló.

Así mismo, se refirió a su estrategia de siembra de árboles y detalló que a través de esta se han plantado más de 42 millones de especies y espera subir la cifra este año a 152 millones. Este punto está relacionado al compromiso que se suscribió Colombia a finales de 2020 durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). En el documento oficial del evento se destaca que Colombia prometió reducir en un 51 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación a una tasa de 50.000 hectáreas por año, para 2030.

Duque también se refirió a que en el país hay alrededor de 59 parques nacionales naturales y aseguró que, en 39 de ellos se pueden desarrollar actividades ecoturísticas. Juan Roberto Vargas confrontó al mandatario y preguntó si abrir estos espacios al público generaría un desgaste de los ecosistemas, a lo que Duque aseguró que no porque “no se protege lo que no se conoce”.

“Queremos que esos lugares sean conocidos, visitados, disfrutados, obviamente con todas las medidas de protección. Queremos que estos espacios se divulguen y se protejan”, dijo Duque.

Respaldo de Duque a sus funcionarios

En los últimos meses se han desatado polémicas alrededor varios funcionarios del gabinete Duque, principalmente Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, y Pedro Molano, designado nuevo director de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), a finales del año pasado.

En el caso de Molano, este entró a reemplazar a Julia Miranda, quien tenía experiencia liderando procesos de conservación y protección de los ecosistemas en la entidad. Duque aseveró que respeta y valora el trabajo de Miranda pero que el cambio se hizo para renovar PNN y sostuvo que Molano es un “gran gestor público”.

Con respecto a Francisco Santos, al funcionario se le criticó su apoyo a la campaña de reelección de Donald Trump en las recientes votaciones de Estados Unidos. Ahora que el nuevo presidente del país norteamericano es Joe Biden, las declaraciones de Santos podrían afectar las relaciones diplomáticas entre los países, pero aún así Duque defendió al funcionario.

Vargas le preguntó al presidente si ratificaría al embajador y este solo respondió que “los ataques mezquinos que he visto contra Francisco Santos parece que vinieran de parte de alguno de sus familiares por conflictos internos. Yo no voy a dejar que eso sea lo que guíe la relaciones internacionales de Colombia”. Duque también agregó que, el actual embajador es reconocido y respetado entre los senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos.

Le puede interesar:

El expediente que vincula a Pablo Escobar con el padre de Paola Holguín, senadora que aspira a la presidencia de Colombia en 2022