Desde este martes, necesitará prueba de covid negativa si quiere viajar a Estados Unidos

Pese a que el covid-19 sigue azotando a varias naciones del mundo, sus sobiernos, incluido el de los Estados Unidos, reforzaron sus medidas para contener el virus en sus territorios. De hecho, si usted es colombiano y quiere salir del país durante la pandemia, tenga en cuenta las siguientes restricciones en varias naciones europeas, asiáticas e incluso, latinoamericanas.

Estados Unidos

Desde este lunes 26 de enero y tras el decreto del presidente Joe Biden, al país se tendrá que entrar con prueba PCR: incluidos los niños mayores de dos años. Además, tenga en cuenta que, de acuerdo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la prueba no puede superar los 3 días antes del viaje y una vez ingrese al país tendrá que aislarse por 14 días. Igualmente, el tapabocas, o como es conocida en territorio estadounidense, mascarilla, es de carácter obligatorio.

“La información del CDC y publicada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia indica que la prueba negativa PCR para covid 19 debe haber sido tomada máximo tres días antes del viaje y será desde el martes uno de los requisitos para abordar vuelos internacionales con destino a EE.UU.”, recordó la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture.

En un comunicado, la Casa Blanca había asegurado que la medida entraría en vigor el 26 de enero y afecta a los viajeros provenientes de los países del Espacio Schengen (la Unión Europea), el Reino Unido, Irlanda y Brasil, los cuáles sólo deberán presentar un certificado de test negativo de covid-19 para ingresar.

Canadá

La nación canadiense es otro de los territorios americanos que impusieron medidas parra contrarrestar los graves efectos de la pandemia, que en Colombia ya deja más de 50 mil muertos. Si al inicio de este 2021 usted quiere ir a ese país para pasear, asistir a un matrimonio o cualquier tema social, está rotundamente prohibido.

Recuerde que a este país solo podrá entrar si usted tiene familia en ese lugar pero con un propósito específico que no incluya compromisos sociales. Los niños deben presentar prueba PCR negativa desde los años de edad y no puede superar las 72 horas de anterioridad; al igual que en EE.UU usted deberá permanecer en cuarentena por 14 días si es asintomático.

Ecuador

El país fronterizo gobernado por Lenín Moreno estableció que los viajeros pueden entrar el país con una prueba negativa de coronavirus PCR con hasta máximo 10 días previos al ingreso a Ecuador. Además, esto le permitirá transitar por ese territorio suramericano sin tener que confinarse.

Brasil

Otra de las naciones fronterizas con el país, y una de las más azotadas por la pandemia en la región es Brasil. Este país, al igual que los Estados Unidos, le exigirá prueba negativa PCR de covid a todos los ciudadanos mayores de dos años cuya vigencia no supere los tres días antes del arribo a la nación.

EUROPA

Por el lado de Reino Unido, tenga en cuenta que en la nación está prohibido, por el momento, el ingreso de personas que hayan transitado por Colombia. Sin embargo, de acuerdo con la información del gobierno inglés, los ciudadanos que vengan de ciudades británicas, Irlanda o residentes del mismo país no rige la medida.

De igual manera, en Alemania los viajes empresariales son permitidos, pero no por motivos de ocio, turismo y diversión, por lo que en los hoteles no hay estadía a familias y en la Embajada no se entregan visas turísticas. Solo viajes esenciales. Igualmente, si quiere entrara, llene un registro digital aquí: www.einreiseanmeldung.de y confínese durante 10 días una vez pise territorio alemán. Igualmente, si va de Colombia, tiene que presentar prueba covid negativa con 48 horas antes del viaje.

Si dentro de sus planes de este año está conocer Francia puede hacerlo. Sin embargo, tenga en cuenta que antes de montarse al avión rumbo a ese país debe contar con una prueba negativa de covid.

Lo anterior, es diferente a Bélgica, país en el que no se puede visitar el territorio por motivos de viajes no esenciales, es decir solo podrá entrar por motivos familiar, humanitarios, estudiar, entre otros.

