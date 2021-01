Al menos el 40 % de los colombianos dice que no se vacunaría contra el covid-19

Jeringas y una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 se ven en el hogar de ancianos Ballesol, mientras continúa el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Madrid, España. 25 de enero de 2021. REUTERS/Susana Vera

Este 25 de enero, se conocieron los resultados de la más reciente encuesta de Pulso Social adelantada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Los datos contemplan desde nociones económicas hasta la disposición de la población colombiana a recibir la vacuna contra el covid-19, que debería llegar al país en febrero próximo.

Fue precisamente ese último dato el que mas llamó la atención, pues el 40,1 por ciento de las 10.602 personas entrevistadas en 23 ciudades, entre el 7 de diciembre y el 3 de enero, dijo que no está dispuesta a recibir los biológicos que, para el caso de Colombia, son producidos por Pfizer, AstraZeneca y Jenssen.

No obstante, el índice que equivale a dos de cada cinco colombianos, demuestra una mejora frente a los resultados de la encuesta inmediatamente anterior, llevada a cabo entre el 9 de noviembre y el 10 de diciembre pasados, y en la que el 44,2 por ciento de las personas consultadas aseguró categóricamente que no se aplicará la vacuna .

En contraste, llama la atención que de acuerdo con la misma encuesta, el 40,9 por ciento de los consultados está muy preocupado por infectarse de covid-19 mientras que el 31,9 por ciento un poco preocupado. A su vez, el 17,2 por ciento algo preocupado y solo el 7,2 por ciento dijo estar nada. En el medio 2,8 por ciento se mostró indiferente.

Así, al enfocarse solo en el tema de la vacunación, el documento señala que las ciudades en donde hay más dispuestos a dejarse vacunar son Quibdó (71 por ciento), Pasto (69,1 por ciento), Riohacha (67,5 por ciento), el área metropolitana de Medellín (65,9 por ciento) y Tunja (65,5 por ciento). Al otro lado de la tabla, las ciudades donde menos intenciones demuestran de recibir los biológicos son el área metropolitana de Cali (40,5 por ciento), el área metropolitana de Bucaramanga (48,8 por ciento), Ibagué (49,7 por ciento), Villavicencio (53 por ciento) y el área metropolitana de Pereira (53,8 por ciento). Bogotá se ubica en la mitad, con una disposición del del 58,9 por ciento.

Por género, el 61,8 por ciento de los hombres y el 55,2 por ciento de las mujeres demostraron interés por aplicarse la vacuna mientras que el 38,2 y 44,8 por ciento dijeron que no. Por edad, el 61,3 por ciento de los entrevistados entre 10 y 24 años dicen que si, al igual que el 60,3 por ciento de quienes tienen entre 25 y 54 años y el 53,1 por ciento de quienes tienen 55 años o más.

Sobre los motivos, el 65,5 por ciento de los colombianos dice que su mayor preocupación es que la vacuna pueda ser insegura debido a potenciales efectos adversos. Esto representa un crecimiento frente al mismo indicador para el periodo de noviembre cuando, a pesar de no tener una adquisición del fármaco contra el virus por parte del Gobierno nacional, solo el 56,2 por ciento dijo tener esa misma creencia.

Curiosamente, y aunque abundan los estudios científicos que aseguran que no los hay, quienes más se refirieron al tema de los efectos secundarios en ambas versiones de la encuesta fueron las personas con educación profesional y posgrado.

Adicionalmente, el 16,6 por ciento de los consultados no cree que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva para contrarrestar el virus, mientras que solo el 3,8 por ciento de los mismos piensa que esta va a ser utilizada para manipularlos . En paralelo, el 2,5 por ciento dice que ya estuvo contagio del virus y se recuperó, lo que quiere decir que, bajo los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación, no recibirán los biológicos. El 1 por ciento no cree que el coronavirus sea peligroso para su salud y el 0,9 por ciento está en contra de las vacunas en general.

Lee también: Durante el 2020 se produjeron 21.602 muertes violentas, el 51% de ellas fueron homicidios