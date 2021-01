Video: Kevin Flórez responde a las críticas por fotos ‘comprometedoras’ junto a políticos cartageneros

El cantante de champeta apareció en fotos con William Dau, Yolanda Wong y Manolo Duque. Foto: redes sociales.

Kevin Flórez es un cantante de champeta cartagenero que al inicio de esta semana se vio envuelto en una polémica, después de que varios usuarios de las redes sociales revivieran unas fotos del artista junto a algunos políticos de la costa caribeña colombiana que, para esos usuarios, son personas corruptas con las que el artista estaría colaborando.

Las fotos del champetero fueron específicamente tres, en las que aparece junto a políticos de la ciudad como el alcalde William Dau, Yolanda Wong y Manolo Duque. Las imágenes fueron revividas después de que el artista subiera a su perfil de Instagram un video en el que cantaba sobre la corrupción que se vive en la ciudad de Cartagena, a modo de crítica Flórez le cantaba a los políticos que se roban los recursos de la ciudad para sus propios beneficios, video que fue aplaudido por muchos de sus seguidores.

“A mi amada Cartagena le han hecho un gran daño, hemos tenido once alcaldes en menos de 10 años, a punta de torcidos, chismes, apuestas y engaños se han enriquecido los ladrones de antaño. Pobre mi ciudad, que hoy nada en la ruina, ellos traficaban hasta la bienestarina (...) Les molesta Dau porque es quién los revela”, decía parte de la canción del cartagenero de 29 años interpretada con enojo y fuerza.

El video con una descripción que decía “los ladrones pa’ revocatoria”, fue aplaudido por muchos usuarios que le decían al cantante que esa canción se debería hacer viral; sin embargo, también le trajo muchas críticas por hablar “bien” del alcalde Dau, ya que muchos consideran que si Flórez quería hablar mal de los políticos corrupto también debería excluirlo a él.

Por esa razón, algunas personas empezaron a mostrar las imágenes de Flórez acompañando a Dau, Wong y Duque en sus campañas políticas, asegurando que el artista era “hipócrita”, pues de alguna u otra forma se había visto beneficiado por su relación con ellos. Cabe resaltar que el alcalde William Dau ha tenido algunos problemas durante su administración, especialmente por sus denuncias de políticos corruptos y por llamar “ratas” a algunos funcionarios, cosa que las autoridades le han pedido rectificar y disculparse.

Yolanda Wong, exsecretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, fue sancionada por la Procuraduría durante cuatro meses por violación a la Ley de Garantías Electorales. Según la entidad, la funcionaria firmó un contrato de prestación de servicios dentro de los cuatro meses anteriores a la primera vuelta presidencial del 27 de mayo de 2018, con lo que desconoció la normatividad legal e incurrió en falta disciplinaria. El Ministerio Público consideró que la política vulneró los principios de transparencia, responsabilidad e igualdad.

Foto de redes sociales.

Por otro lado, el exalcalde Manolo Duque también tiene líos con la Procuraduría, entidad que esta semana ratificó su sanción contra el político por su presunta responsabilidad en el caso del edificio Portal de Blas de Lezo II, el cual se desplomó en 2017 dejando, en un hecho lamentable, a 21 personas muertas. Después del accidente, las autoridades descubrieron que la obra en construcción no contaba con licencia y por ello Duque y otros de sus funcionarios fueron sancionados por omisión en materia de control urbano en Cartagena.

Ante todas las críticas, el artista se vio obligado a subir un nuevo video, esta vez aclarando su posición frente a esos políticos y explicando por qué aparecía en esas fotos. En primera medida, el artista aclaró que las fotografías no eran recientes y explicó una a una cada situación que se veía en las fotos.

“En la primera foto con el alcalde Duque estábamos buscando proyectos para los barrios, pero nunca no los aprobaron”, empezó a explicarse el artista. Después aclaró que, como él, en ese entonces ahí estuvieron muchos cartageneros esperando ayudas y proyectos buenos, “pero no pasó nada, se robaron la plata”.

Cuando tú te tomas una foto con alguien, no sabes lo que es, tú te puedes tomar una foto con un asesino o violador y tú no sabes nada, te tomas las fotos antes de saber lo que son, antes de saber que eran corruptos

Prosiguió con la foto de Yolanda Wong, a quien calificó como una “gran amiga”. Flórez aseguró que junto a Wong trabajaba por mejorar la situación de barrios pobres de Cartagena, “si ellos dicen que ella es corrupta o no, yo no tengo ni la menor idea de lo que ella hizo, pero yo estaba apoyando lo que los cartageneros necesitaban”.

Sobre William Dau aseguró que a él le gusta a apoyar las cosas buenas y con el actual alcalde vio una luz, “si con Dau no pasa nada bueno voy a estar con ustedes, pero dejemos que el man haga su trabajo”. Flórez dijo que el no va en defensa de ningún partido político, pero que está cansado de tantos alcaldes en tan poco tiempo y no está de acuerdo con que se esté planteando una revocatoria tan pronto, “dejemos que haga su trabajo”.

Concluyó diciendo que él sabía que “los artistas no debemos meternos en esto de la política, pero yo, como cartagenero, estoy aburrido de que se roben la plata” y envió un mensaje a los demás habitantes de Cartagena para que también estén pendientes de sus buenas acciones.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Con fotos eróticas, Epa Colombia anuncia su cuenta de OnlyFans, dice que “pagan muy bien” y luego destapa su ‘jugadita’

La propuesta de Gustavo Petro para que el Banco de la República financie una renta básica en Colombia