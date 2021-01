Ola de rechazo en Twitter a una joven que espera comprobar el ‘karma’ con el ministro Carlos Holmes Trujillo, hospitalizado por covid-19

Foto: Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Defensa Nacional (Colprensa - Camila Díaz)

El estado de salud del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, según el último reporte que entregó Presidencia este viernes, 22 de enero, es que continúa en el Hospital Militar Central en una unidad de cuidado intensivo, recibiendo estricto seguimiento y tratamiento médico integral por parte de un equipo multidisciplinario para su patología actual: neumonía viral por covid-19.

Ya son varios días los que suma el ministro en una UCI por cuenta del coronavirus por lo que muchos ciudadanos han estado compartiendo en las redes sociales mensajes de apoyo tanto para el funcionario como para su familia que atraviesa por este difícil momento.

Sin embargo, este sábado resaltó en la red social el comentario de una tuitera que se identifica como María José Gómez, y señala en su perfil que es abogada y “activista de todas las causas en las que creo, apasionada por los temas socio-políticos”.

En este trino, la mujer escribió: “Si existe el karma, Holmes Trujillo debe pagar en el infierno aquella orden del 9 y 10 de Septiembre” .

El mensaje no cayó bien entre los tuiteros que criticaron fuertemente a la abogada por escribir ese tipo de mensajes.

“Le deseo una pronta recuperación al ministro Carlos Holmes Trujillo y le envió un abrazo solidario a su familia en estos duros momentos. La contradicción política no tiene nada que ver con la empatía que debemos sentir por todos nuestros semejantes” , escribió el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo.

“Cuando se habla de la política del amor, no se busca o desea la muerte a alguien, uno puede tener diferencias políticas, ideológicas o de cualquier índole, pero jamás, desear la muerte de alguien. La justicia decidirá si es o no culpable. Muy desafortunado este trino”, dijo Andrés Hernández, jefe de prensa del senador Gustavo Petro.

Otro usuario de Twitter le comentó a María José Gómez, “así no es.., no somos iguales a ellos”, a lo que ella respondió: “Yo no le deseo mal amigo, solo que exista el karma. Por mi que todos lo reciban en vida”.

Esta usuaria de la red social tiene una portada de apoyo a la Colombia Humana, un movimiento político que cuestiona con vehemencia el actuar del ministro. Sin embargo, desde ese movimiento político han enviado mensajes de apoyo al ministro. Así lo hizo el propio senador Gustavo Bolívar el pasado 18 de enero.

“Toda mi sincera solidaridad con el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Le deseo pronta recuperación. Nadie, nadie está exento del terrible Covid. No se alegren por la tragedia de nadie, aunque seamos adversarios”, escribió.

El pasado 21 de enero, las Fuerzas Militares ofrecieron una misa a la que asistieron varios familiares del funcionario, incluyendo a su hijo Iván Trujillo, quien al finalizar la eucaristía entregó unas conmovedoras palabras sobre la situación que afronta su familia.

“Mucha fuerza, que toda tu familia, tus nietos, incluyendo el más pequeño, Benjamín, tienen muchas ganas de disfrutar contigo. Esa familia grande que has construido y que tanto te quiere, te espera con ansias”, dijo Iván Trujillo.

“Fe en la causa que de esta salimos adelante, papá. Que Dios los bendiga. En nombre de la familia, gracias de todo corazón”, agregó el hijo del ministro.

