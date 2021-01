Tras un día en el cargo, renunció la secretaria general de la procuradora Margarita Cabello

Margarita Cabello y Analorena Habib. / Procuraduría General de la Nación

Caracol Noticias reportó, en la noche del 20 de enero, el primer tropiezo en la administración de la recién posesionada procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. Según el informativo, la secretaria general de Cabello, Analorena Habib Cañizales, renunció luego de haber cumplido 24 horas en el cargo.

Según reportó el noticiero colombiano, la funcionaria tomó posesión del cargo ante la nueva procuradora el pasado 18 de enero, a sabiendas de que tiene un pliego de cargos en la entidad por presuntas irregularidades en la contratación de obras para tres aeropuertos del país, que ascendería a la suma de $16.000 millones , lo que le significa un proceso de falta gravísima a título de dolo.

Los hechos se presentaron cuando Habib era directora financiera de la Aerocivil, hacia 2015 y tienen que ver con problemas en el estudio, diseño y mantenimiento de los aeropuertos Guaymaral, Florencia y San Vicente del Caguán. Junto a la ahora exfuncionaria, también son investigados por el mismo caso Jaime Andrés Caicedo Berrio, asesor de la Dirección Desarrollo Aeroportuario; Luisa Fernanda Mora Mora, jefa de la Oficina Asesora Jurídica, y Juan Pablo Restrepo Castrillón, director Administrativo y secretario del Comité de la Unidad Administrativa Especial.

De acuerdo con lo dicho por la Procuraduría, Cabello vino a enterarse de la investigación sobre su secretaria general en la tarde de hoy e inmediatamente le pidió la renuncia. Si bien el proceso no la inhabilita para trabajar en la entidad, tanto la procuradora como Habib concordaron en que no es ético desempeñar funciones administrativas al interior de la entidad que le está adelantando una indagación de ese calibre desde 2019.

Además de su cargo en la Aerocivil, Habib Cañizales, administradora de empresas con especialización en Finanzas y Negocios Internacionales, cuenta con maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, se ha desempeñado como jefe de Planeación de los ministerios de Justicia y Vivienda.

Junto a ella se posesionaron otros miembros del gabinete de Cabello como Juan Sebastián Vega Rodríguez, quien se desempeña como procurador auxiliar para Asuntos Constitucionales; Viviana Mercedes de Jesús Mora Verbel, en el cargo de procuradora de Familia; Javier Andrés García Ávila, como secretario Privado; y Ángela María Calderón Fernández, la nueva jefe de prensa.

En este momento se desconoce cómo avanza el proceso en contra de Habib y los otros funcionarios implicados en las irregularidades de la Aeronáutica Civil.

La primera mujer al frente de la Procuraduría

Margarita Cabello Blanco se posesionó como procuradora General de la Nación el pasado 15 de enero. Cabello fungía como ministra de Justicia y del Derecho y salió de esa cartera para liderar el Ministerio Público colombiano, como la primera mujer en la entidad que rige a los funcionarios públicos y gobernantes del país.

“La Procuraduría General, durante esta administración que comienza hoy, estará del lado de las familias colombianas viabilizando los resultados que tanto necesitan y esperan”, expresó la nueva funcionaria durante el acto protocolario de posesión encabezado por el presidente de la República, Iván Duque.

En su discurso, Cabello, quien es abogada, egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especializada en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en Derecho Procesal Civil de las universidades Externado y de Cartagena aseguró que durante su administración acompañará a los “servidores públicos para que den los resultados que tanto necesita el país”, expresó durante el evento que se desarrolla en la mañana de este viernes en la Casa de Nariño.

“Vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos e ineficientes. Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro para que no se lleven sorpresas”, expresó la procuradora Cabello.

Dentro de los retos que Cabello Blanco asumirá al tomar las riendas del Ministerio Público, se enfrascan, entre otros, lidiar con los cuestionamientos que se destaparon durante el 2020 relacionados a su actuar cuando lideraba el Ministerio de Justicia; además, de tener presunta cercanía con el Gobierno Duque y con los clanes más poderoso de Barranquilla y la Costa Caribe del país.

La exministra y también exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Margarita Cabello Blanco, fue elegida el pasado 27 de agosto como nueva procuradora General de la Nación, con 83 votos en plenaria del Senado.

