Uribe propone alquilar camas UCI con “el talento humano” y desata polémica en redes sociales

28/06/2019 El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Eduardo Parra - Europa Press

Este miércoles el exsenador Álvaro Uribe Vélez, invitó al Gobierno a alquilar más camas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un talento humano que las maneje . En su trino el expresidente celebra el trabajo del presidente, el ministro de Salud, Fernando Ruíz y del Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel. “Han hecho un gran trabajo frente a la pandemia”, afirmó. Sin embargo, algunos usuarios criticaron su tweet por tratarse de una propuesta populista.

Entre los comentarios se lee “no hay unidades y el personal en Colombia no es suficiente o no está preparado. ¿Alquilar de dónde?”. Las críticas se centraron en que el expresidente propone algo que no es tan fácil de lograr. “El señor Uribe no entiende que no hay UCI, no hay personal para atender y demás. Ese populismo barato está mandado a recoger”, afirmó otros de los mensajes.

Otro de los comentarios se refirió a la felicitación al Gobierno: “¿Gran trabajo? Por eso estamos en el top 10 de contagio mundiales y el único en el top 15 que no ha empezado con las vacunas. Ni usted se la cree. “Las cifras de salud y corrupción lo desmienten, intentan endosar la culpa en alcaldes y en la gente pero el gobierno nacional es el principal promotor del desastre que vemos hoy y el que se avecina”, afirma otro usuario.

Ocupación en camas UCI

En Cali, hasta el 18 de enero, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos estaba en 97,2 %, lo que equivale a 823 camas, de las cuales 535 están ocupadas por casos confirmados y sospechosos de covid-19 y 288 por pacientes de otras enfermedades. Las cifras se conocieron por el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud de Cali.

Hasta este martes, la ocupación de UCI en Antioquia era del 91%, por lo que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, decretó nuevas medidas de restricción para los 125 municipios del departamento, incluida Medellín.

La alcaldesa Claudia López, dijo, durante la noche de este 18 de enero, que si bien la ciudad está sobre el 90% de la ocupación, Bogotá es la segunda ciudad en América, después de Nueva York, en crecimiento de camas UCI. A la fecha, la capital tiene 30 camas por cada 100 mil habitantes, una proporción muy similar a Nueva York.

El periodista colombiano Herbin Hoyos se encuentra a la espera de una cama en Bogotá. EFE/ J.LIZON/Archivo

El pasado 19 de enero fue remitido de urgencia a la Clínica Shaio en Bogotá el comunicador social Herbin Hoyos, luego de presentar una dificultad respiratoria que puso en riesgo su vida.

Según el diagnóstico médico preliminar, que sus familiares compartieron con la revista Semana, Hoyos tuvo un cuadro severo de neumonía que involucró a sus dos pulmones; pese a que la saturación de oxígeno descendió a niveles críticos, los facultativos de urgencias de la Shiao consideraron que no era necesario el traslado a una unidad de cuidado intensivo (UCI), luego de intervenirlo hermodinámicamente para estabilizar la respiración del paciente.

Al descartar contagio por Covid-19, el paso siguiente consistió en remitir a Hoyos a hospitalización. Sin embargo, la situación para el periodista presentó una complicación, presente en las últimas horas en la capital de la república, como es el alto índice de ocupación de camas, así como de UCI, por el segundo pico del coronavirus en el país.

Por lo que representa Hoyos para ciertos sectores de opinión del país, así como por la situación que afecta a cientos de pacientes no infectados de covid-19, la Secretaría de Salud de Bogotá acudió a Twitter para aclarar tanto el estado de salud del periodista como para resaltar que hace su mejor esfuerzo para garantizar camas para este tipo de pacientes.

