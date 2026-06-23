Colombia

Andrés Forero y Mafe Carrascal protagonizaron un acalorado choque por el polémico “voto fusil” tras las elecciones: “¿Cuál es la mentira?"

Los congresistas se enfrentaron en redes sociales tras la defensa del voto por Iván Cepeda hecha por la representante del Pacto Histórico, mientras su contraparte rechazó sus afirmaciones y mostró supuestas evidencias

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- crédito Mafe Carrascal - Andrés Forero/Facebook
Mafe Carrascal se peleó en redes sociales con Andrés Forero por la tesis de los 'votos fusil" a favor de Iván Cepeda- crédito Mafe Carrascal - Andrés Forero/Facebook

El ambiente político tras la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026 sigue bajo mucha tensión por los resultados en las urnas, y esto provocó una pelea en redes sociales entre los representantes a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) y María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico).

Los congresistas protagonizaron un duro cruce de mensajes en la plataforma X a raíz del polémico término “voto fusil”, usado por el sector de la derecha y extrema derecha para denunciar supuestas presiones armadas sobre los votantes en la periferia del país.

Con el 99,99% de las mesas informadas, el abogado Abelardo de la Espriella lidera con 12.959.542 votos (49,66%) frente a los 12.708.712 (48,70%) obtenidos por Iván Cepeda, lo que dejó un margen de apenas 250.830 sufragios; estos fueron suficientes para encender las dudas de ambos lados.

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Conflicto armado, delincuencia, seguridad pública, patrulla aérea, enfrentamiento, fusil pesado, víctima atrapada, helicóptero de policía, tensión urbana, acción intensa, riesgo extremo, fuerzas del orden, violencia callejera, operativo táctico, intervención militarizada – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El debate político tras la segunda vuelta de 2026 derivó en la tesis de que en regiones de conflicto armado ganó Iván Cepeda gracias al 'voto fusil' - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El debate tomó fuerza cuando la congresista del Pacto Histórico salió en defensa de los resultados obtenidos en zonas rurales y apartadas, en el que rechazó las acusaciones de sectores de la oposición que atribuyeron el respaldo a Iván Cepeda a un presunto fenómeno de “voto fusil” promovido por grupos armados.

Y es que el término “voto fusil” es una expresión utilizada para denunciar el fenómeno del constreñimiento al elector, es decir, la presión y coacción armada ejercida por grupos ilegales (guerrillas, disidencias o bandas criminales) sobre los habitantes de ciertas regiones para obligarlos a votar de manera unánime por un candidato específico.

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En el caso del congresista del Centro Democrático, sostuvo que este fenómeno habría ocurrido en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo, entre otras zonas del país.

Mafe Carrascal defendió los votos que obtuvo Iván Cepeda en esos territorios

La congresista sostuvo que esta narrativa hace parte de una “contrarrevolución política” que, según ella, busca “restaurar el viejo orden” y “disciplinar a quienes se atrevieron a participar”.

Mafe Carrascal rechazó las acusaciones de un 'voto fusil' a favor de Iván Cepeda y defendió la legitimidad del voto en regiones rurales y periféricas del país - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal rechazó las acusaciones de un 'voto fusil' a favor de Iván Cepeda y defendió la legitimidad del voto en regiones rurales y periféricas del país - crédito @MafeCarrascal/X

De igual manera, Mafe Carrascal advirtió que “llamar falsamente ‘voto fusil’ al esfuerzo de millones de personas que viajaron durante horas o días para votar es el primer paso de una política reaccionaria”, y rechazó lo que calificó como una “estigmatización infundada” contra los votantes de estas regiones.

Así respondió el líder del Centro Democrático

Frente a estas palabras, la reacción de Andrés Forero fue inmediata, por lo que el representante del Centro Democrático arremetió cuestionando los resultados específicos de varias mesas ubicadas en zonas con graves problemas de orden público y presencia de bandas criminales.

Para sustentar su reclamo, Andrés Forero adjuntó fotografías de los formularios E-14 diligenciados por los jurados de votación, donde se evidenciaba un respaldo total hacia el candidato de izquierda y ninguna participación de Abelardo de la Espriella: “Mafe. ¿Ya reconociste la derrota electoral? Nos explicas cómo es posible que en más de 400 mesas donde hay presencia de grupos armados ilegales el 100% de los votos hayan sido por Cepeda. Nadie se equivocó, nadie votó en blanco, nadie votó por Abelardo. Raro, ¿no?”.

El representante del Centro Democrático presentó registros E-14 como sustento de sus señalamientos sobre posibles irregularidades - crédito @AForeroM/X
El representante del Centro Democrático presentó registros E-14 como sustento de sus señalamientos sobre posibles irregularidades - crédito @AForeroM/X

Con fuertes reclamos, así continuaron la pelea en redes sociales

Lejos de calmar los ánimos, Mafe Carrascal respondió pidiéndole a Andrés Forero “honestidad intelectual” y le sugirió revisar los recientes análisis estadísticos elaborados por la academia, mencionando directamente los informes del Instituto de Pensamiento Progresista (IPP) que desvirtúan la influencia de las armas en la votación.

“Andrés, resiste el impulso ultraderechista de abandonar lo que te quede de derecha republicana, por favor”, señaló la congresista y añadió que “es absolutamente posible que en zonas bestializadas y abandonadas por tu proyecto político voten por el Pacto Histórico”.

Carrascal también cuestionó a los sectores que impulsaron esta tesis, al afirmar que “en vez de celebrar los resultados electorales positivos de su candidato, no pueden aguantar el impulso de mentir y despreciar al pueblo”.

Mafe Carrascal pidió “honestidad intelectual” y citó estudios académicos que, según ella, desmontan la tesis de coacción electoral - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal pidió “honestidad intelectual” y citó estudios académicos que, según ella, desmontan la tesis de coacción electoral - crédito @MafeCarrascal/X

El fuerte choque virtual concluyó con un duro remate por parte de Andrés Forero —que es uribista y ya apoyó el triunfo de Abelardo de la Espriella—, que cuestionó la postura ideológica de la legisladora de izquierda y recordó que las alertas sobre los riesgos de seguridad y presiones en los territorios no fueron un invento de su partido, sino una realidad advertida por múltiples líderes políticos del país.

“¿Cuál es la mentira, Mafe? En todo caso entiendo que si fuiste incapaz de reconocer que Cuba es una dictadura ahora niegues la existencia de presiones por grupos armados ilegales en las elecciones. Las presiones las reconocieron Claudia López, Roy y hasta Cepeda (sic)”, concluyó Forero en su pelea.

Andrés Forero insistió en que existen indicios de patrones atípicos en municipios con problemas de orden público - crédito @AForeroM/X
Andrés Forero insistió en que existen indicios de patrones atípicos en municipios con problemas de orden público - crédito @AForeroM/X

De esta forma, Forero hizo referencia a un video viral relacionado con Carrascal, en el que fue cuestionada sobre si en Cuba existe o no una dictadura; en ese registro, la legisladora evitó responder, lo que generó múltiples reacciones, comentarios y críticas en su contra.

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