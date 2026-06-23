Inmueble del narcotráfico en Bogotá fue intervenido: había 21 comercios, incluida una cancha de ‘fútbol 5′, que pagaban arriendo a invasores

El predio perteneció a Juan Camilo Zapata Vásquez, líder del cartel de Bogotá - crédito SAE

El 23 de junio, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó sobre la intervención en un predio en la localidad de Suba que perteneció a Juan Camilo Zapata Vásquez, cabecilla del cartel de Bogotá y aliado de Pablo Escobar en los 80.

La entidad recuperó el predio de 1.8 hectáreas que tiene un valor comercial superior a los 32.000 millones de pesos y que durante más de 25 años fue ocupado de manera irregular. Actualmente contaba con hasta 21 unidades comerciales que operaban sin pagar arriendo al Estado.

De acuerdo con la SAE, tras un proceso investigativo, se confirmó que había una ocupación irregular de familiares del capo mencionado en hasta 58 propiedades, entre ellas el castillo Marroquín, que fue comprado recientemente por la Universidad Pedagógica.

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“Recuperar este predio es demostrar que los bienes administrados por el Estado deben estar al servicio de los colombianos y no de intereses particulares. Con esta acción, la Sociedad de Activos Especiales le cumple al país, recuperando activos que durante años fueron ocupados irregularmente e incorporándolos a procesos transparentes de administración, comercialización y aprovechamiento legal”, afirmo, Amelia Pérez Parra, directora de la SAE.

El nuevo propietario podrá decidir si desea que los comercios sigan funcionando en el lugar - crédito SAE

Sobre el lote ubicado en la localidad de Suba, se comprobó que durante 25 años fue ocupado de manera irregular y que durante ese tiempo 21 comercios funcionaron pagando arriendo a los irregulares.

En el momento de la intervención estaba funcionando una cancha de fútbol sintética, locales de comidas rápidas, un fruver, un lavadero de carros y la mayor parte del predio estaba siendo utilizado como parqueadero.

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“Tras su recuperación, el activo fue incorporado a la estrategia comercial de la entidad y actualmente se encuentra en proceso de subasta pública, como parte del modelo de administración que busca promover el uso productivo de los bienes y maximizar su aprovechamiento en beneficio del país”, informó la entidad.

El inmueble será subastado entre el 25 y 26 de junio - crédito SAE

La ficha técnica del inmueble intervenido en Suba

El predio intervenido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la localidad de Suba es un lote con disposición esquinera ubicado en la carrera 62 #165A-60, en el barrio Portales del Norte. Se trata de una propiedad con una superficie total de 1.8 hectáreas, en la que se destaca el local #08, que era utilizado como parqueadero.

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“El inmueble cuenta con una topografía plana, con pendiente menor al 3% y una forma geométrica regular, lo que facilita su aprovechamiento comercial y residencial”, destacó la SAE.

La construcción, con aproximadamente 39 años de antigüedad, incluye una vivienda de dos pisos, un cobertizo utilizado como serviteca, una cancha sintética de 1.211 metros cuadrados y una edificación comercial destinada a locales. El área construida total es de más de 1.300 metros cuadrados, distribuidos entre casa, depósito y zona comercial.

En el predio funcionan 21 comercios diferentes - crédito SAE

Antes de la subasta, que será entre el 25 y 26 de junio, la SAE destacó que el predio tiene fácil acceso a vías principales como la avenida Boyacá y la avenida San José, y que el predio está ocupado y en funcionamiento con diversos comercios, incluyendo una cancha sintética, locales de comidas rápidas, un fruver, un lavadero de carros y un amplio parqueadero, que podrían seguir funcionando si esa es la decisión que tome el nuevo propietario.

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Sobre la subasta, el proceso de comercialización se realizará a través de subasta electrónica, donde los interesados deben cumplir requisitos de registro y garantías, y la adjudicación está sujeta a verificación por ambas entidades. El comprador podrá solicitar la entrega del inmueble según el contrato de promesa de compraventa o gestionar la cesión de contratos vigentes, y la SAE garantiza el saneamiento jurídico conforme a la ley vigente.