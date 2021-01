Gustavo Bolívar se sincera acerca del salario de los congresistas: “tampoco es que ganemos mucho”

Gustavo Bolívar, senador por la lista de Decentes, se ha dado cuenta que el sueldo de un congresista tampoco es exagerado. Foto: Senado de la República de Colombia.

Gustavo Bolívar , senador por la Lista de Decentes, siempre se ha destacado por su posición de crítica ante el salario de los congresistas, que en el momento ronda los 34 millones de pesos. Incluso, finalizando el 2020, el polémico parlamentario sugirió que se les pagara por sesión.

Sin embargo, no se conocía el nuevo descubrimiento del también guionista y escritor. En conversación con Pulzo, el congresista habló de la propuesta que bajaría los salarios y expresó que, no es cuestión de populismo, pero se debe disminuir el sueldo de estos funcionarios.

A pesar de su voto positivo a la reducción de los ingresos de los parlamentarios, Bolívar reconoció que se ha dado cuenta de que no ganan tanto como parece. “ Me he dado cuenta de que tampoco es que ganemos mucho , porque hay muchos descuentos y sé que la vida de congresista es cara. No critico el alto salario de los congresistas, sino la brecha”, dijo Bolívar al portal, recalcando el elevado costo de vida de estos trabajadores del Estado.

Dicha brecha, que Bolívar menciona, es con respecto al salario mínimo, que para el presente año quedó en 908.526 pesos, más un auxilio de transporte de 106.454 pesos. Dicho aumento fue de 3,5%. Por otro lado, los congresistas tuvieron un aumento de 1.676.000 pesos, con un incremento del 5,1%, posicionando el monto en 34.417.000 pesos. El aumento ha sido rechazado e, incluso, algunos legisladores han renunciado al mismo por la actual coyuntura nacional provocada por el COVID-19.

Según Bolívar, los congresistas reciben 40 veces el monto mínimo para los trabajadores base de Colombia. Ante esto, justifica su posición por el alto costo de vida de los aforados. “Si hoy los colombianos ganaran como salario mínimo 2 millones de pesos, me parece que sería correcto el sueldo de un congresista”, explicó Bolívar, quien agregó que, de esa manera, el salario se acercaría al promedio mundial para legisladores.

El receso legislativo y lo que se llevan durante ese tiempo

Desde el 21 de diciembre, el Congreso de la República entró en receso y reanudará sus funciones el 16 de marzo entre críticas por sus largas vacaciones en plena crisis por el COVID-19.

La polémica recae en que, a pesar de no estar legislando, los congresistas sí seguirán devengando su salario mensual normal, unos $102 millones en los tres meses que no trabajan. Ante esto, Bolívar abanderó una polémica causa que pretende pagarle a los aforados por sesión.

“A nosotros los congresistas nos mandan a descansar tres meses, con más de 100 millones de pesos en estos tres meses, esto es una injusticia que hay que subsanar”, aseveró en un comunicado difundido en sus redes en lo que afirmó es “una canallada con un país que está sufriendo tanto”.

Bolívar también dijo que él mismo ha presentado tres veces el proyecto de ley para que el pago a los congresistas sea por sesión, pero siempre se ha hundido, pues sus colegas no apoyan la idea. “La única solución es que a los candidatos que vayan a elegir en 2022 les exijan que tienen como condición aprobar la ley que estamos presentando de que nos paguen por sesión. Sesión ida, sesión paga”.

Sostuvo además que, son necesarios al menos “55 senadores decentes y 86 representantes que se comprometan a sacar adelante el proyecto de pago por sesión, como pasa hoy en el Concejo de Bogotá”.

Varios congresistas se han manifestado en contra. Entre ellos, Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, sostiene que por la evolución de la pandemia, el Congreso debe regresar para enfrentar la crisis que vive el país. “Es una propuesta oportuna. Con el representante Gabriel Santos hemos propuesto reducir el receso legislativo, es demasiado largo”, indicó Miranda a W Radio.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Juez de Cali niega tutela de hombre que exigía que lo vacunaran inmediatamente a él y a su familia

Sistema digital de la Casa de Nariño sufrió ciberataques en las últimas horas

Esta es la razón por la cual Joe Biden no habría invitado a Duque a la ceremonia de posesión