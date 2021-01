“Tengo derecho a rehacer mi vida”: Valentina Lizcano responde a quienes la critican por tener hijos con hombres diferentes

En septiembre de 2014, Valentina Lizcano tuvo su primer hijo. Foto: redes sociales

Valentina Lizcano , actriz y presentadora colombiana, no se resistió al reto que actualmente están realizando muchos influenciadores y famosos en sus redes sociales respondiendo afirmaciones con ‘verdadero’ o ‘falso’, pero la actividad de la colombiana terminó en un llamado de atención para todos aquellos que critican a las madres solteras.

Actualmente, Lizcano está embarazada y tiene un hijo llamado Salvador Leyva. La actriz y presentadora caleña, conocida por su estilo de vida saludable y su sinceridad a la hora de responder a las críticas no perdió la oportunidad de dar una lección a quienes cuestionan su comportamiento solo porque el hombre del que está embarazada no es el mismo padre de Salvador.

Hace un poco más de seis años, en septiembre de 2014, Lizcano dio a luz a Salvador Leyva, fruto de una relación amorosa de la actriz con Ricardo Leyva Jr., hijo del empresario colombiano Ricardo Leyva. Con la llegada de Salvador la vida de Lizcano cambió, la mujer conocida por ser rumbera y, en ocasiones, tener excesos con el trago y consumo de sustancias psicoactivas se dedicó a cuidar de su hijo y su personalidad se enfocó en llevar una vida plena.

Sin embargo, a pesar del cambio positivo de Lizcano, la relación con Leyva no funcionó y la relación terminó. Desde entonces Lizcano fue una madre soltera, hasta que Giulio Ianelli llegó a la vida de la caleña y, ahora, espera un hijo de él.

“¿Te llevas bien con el papá de Salvador?”, le preguntaron a la actriz en sus historias de Instagram, a lo que ella aclaró que no se lleva ni bien ni mal con él, pues no tiene realmente una relación con Leyva. “Traté por mucho tiempo tener una buena relación con él, pero no. No tengo ni buena ni mala, simplemente no tengo relación con él”, recalcó.

Ante esta afirmación, los seguidores de Lizcano empezaron a cuestionarse sobre la relación de Salvador con su padre, asumiendo que como ella decía que no tenía ninguna relación con Leyva, entonces el niño tampoco. “¿Salvador ya no habla ni ve a su padre?”, le preguntaron en seguida a la caleña.

Lizcano aseguró que decir eso sería una mentira, “jamás le he prohibido al niño o al papá verse. Pido pruebas de covid porque el papá viaja mucho y tiene contacto con muchas personas, pero siempre pueden verse”, aclaró la presentadora teniendo en cuenta que ella y Leyva viven en ciudades diferentes.

Valentina Lizcano aclaró que “una cosa es lo que pasa con los adultos y otra muy distinta es involucrar al niño en lo que pasa. Mi familia y yo siempre le hemos inculcado a Salvador el amor y respeto por su padre”.

Valentina Lizcano responde a quienes la critican por tener hijos con hombres diferentes

Por otro lado, alguien le preguntó que cómo se comunicaba con Ricardo Leyva para hablar sobre las cosas del niño o que si definitivamente no podían ni hablar. Lizcano aseguró que la relación tampoco es así, “él me escribe que si necesita algo y ya, todo muy enfocado a las necesidades de Salvador nada más”.

En ese momento recalcó que, “intentamos ser amigos, pero no se logró. Por eso digo que ni me la llevo bien ni me la llevo mal, simplemente a lo concreto y ya”.

Después de un rato, la presentadora caleña apareció nuevamente en sus historias asegurando que muchos la estaban cuestionando porque el papá del hijo que está esperando no es Ricardo Leyva. “Sí, así como los hombres, yo también tengo derecho a rehacer mi vida y soy una mujer responsable que a cada uno de sus hijos le tiene un papá” , fue la respuesta de Lizcano, pero no se quedó ahí.

Soy una mamá responsable, berraca y trabajadora que saca adelante a sus hijos sin necesidad de un papá

Aparentemente, los comentarios que empezó a recibir la presentadora eran críticas por haberse separado del padre de su primer hijo y estar esperando ahora un bebé, de otro hombre. “Es bien loco como se afectan por el tema. Un hombre puede tener un hijo, creer que se enamoró de alguien, fallar y empezar de nuevo. A una mujer la sociedad no se lo aplaude, al contrario, te crucifican, no puedes volver a creer en el amor ni querer tener otro hijo”.

Ante las afirmaciones de Lizcano muchas mujeres han compartido sus historias mostrando su apoyo a la mujer y a las madres solteras que quieren hacer una nueva vida sin ser criticadas.

