Los futbolistas colombianos que más dinero ganan no son James y Falcao

El colombiano juega desde hace una década en el fútbol chino

De acuerdo con el reporte de la revista Forbes, los diez futbolistas mejor pagados del mundo el año pasado juegan, todos, en la liga europea. La lista la encabeza Lionel Messi, del Barcelona, quien se habría embolsado en el 2020 126 millones de dólares ; en el segundo lugar está Cristiano Ronaldo, quien recibió del Juventus 117 millones de dólares; en el tercer lugar se encuentra el brasilero Neymar, quien obtubo un total de 96 millones del París Sanit-Germain; el mismo equipo que le giró 42 millones de euros al Kylian Mbappé, que ocupa el cuarto puesto, y en el quinto, de acuerdo con Forbes, está Mohamed Salah, del Liverpool, con ganancias de 37 millones en un año.

El top 10 lo completan Paul Pobga, del Manchester United; Antoine Griezmann, del Barcelona; Gareth Bale, del Real Madrid; Robert Lewandowski, del Bayern Munich, y David De Gea, del Manchester United, todos ellos por encima de los 25 millones de euros.

En la liga europea también participan los más reconocidos jugadores colombianos: James Rodríguez, con el Everton, de Inglatera, y Radamel Falcao García, con el Galatasaray de Turquía (aunque no se sabe hasta cuándo). De acuerdo con medios especializados, como el diario As, James recibiría un poco más de 9 millones de dólares anuales, por jugar en el equipo de Liverpool.

Yerry Mina, el compañero de James en el Everton, estaría percibiendo un poco más de 7 millones de dólares, anque algunas versiones aseguran que serían alrededor de 8 millones y medio al año; mientras que Radamel Falcao García en el fútbol turco estaría por encima de los 7 millones.

La verdad es que no está nada mal; sin embargo, el periodista deportivo Diego Rueda reveló que las tres figuras de la selección Colombia no son los mejor pagados; según el comentarista del programa El Vbar, de Caracol Radio, quienes tendrían cifras más abultadas en sus cheques serían Giovanni Moreno, quien no ha sido convocado a la selección Colombia, y Juan Fernando Quintero, quien tampoco ha tenido participación en las presentes eliminatorias con la tricolor.

Lo que ambos jugadores tienen en común (además de no haber sido tenidos en cuenta recientemente con el combinado nacional) es que los dos juegan en el fútbol chino: Moreno, quien según Rueda es el colombiano con el salario más alto y “ha doblado al segundo en los ultimos dos años”, juega en el Shanghái Shenhua, mientras que Quintero juará el 2021 con el Shenzhen.

Y es que, aunque el fútbol chino aún no llega a los niveles de salario de los europeos (es más, recientemente aprobaron una legislación para limitar el tope máximo salarial de los jugadores), se ha convertido en una liga bastante cotizada.

De acuerdo con el portal Finance Football, el jugador mejor pagado en la liga oriental es el brasileño Oscar, del Shanghai SIPG, con un sueldo que podría superar los 25 millones de dólares al año; el francés de origen congoleño Cédric Bakambu ocupa el segundo lugar en la liga china, con algo más de 20 millones de dólares, y en el tercer lugar está el brasilero Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, conocido como Hulk, también del Shanghai SIPG, con una cifra superior a los 18 millones de euros al año como sueldo.

Así las cosas, no es raro que los futbolistas colombianos mejor pagados no estén en Europa sino en China.

El periodista, quien no dio cifras, sostuvo que las tres figuras de la selección Colombia ocupan los puestos tercero (Rodríguez), cuarto (Falcao) y quinto (Mina) , seguidos por Juan Guillermo Cuadrado (del Juventus de Italia) y Dávinson Sánchez (del Tottenham de Inglaterra).





También le puede interesar:

James Rodríguez, en el top 20 de los constructores de juego ofensivo de la década

La mala hora de Falcao: entre un rosario de lesiones y una devaluación vertiginosa en Galatasaray

Estos son los números del buen momento de Yerry Mina en la Premier League

Viral: el lujo de Gio Moreno que recorre el mundo