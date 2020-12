En video, el testimonio de una de las víctimas del accidente protagonizado por el papá de Silvestre Dangond

Alejandro Nieves, víctima del accidente que habría causado el papá de Silvestre Dangond. Foto: Captura de video deTwitter @DeJhoLopez

William Dangond, padre del cantante vallenato Silvestre Dangond, ha sido el centro de un escándalo, potenciado en redes sociales, luego de haber protagonizado un accidente de tránsito en el cual resultaron heridos dos hombres en Valledupar, el pasado 10 de diciembre. Ahora, en Twitter, se conoció el testimonio de Alejandro Nieves, quien sufrió serias secuelas tras el siniestro que involucra al papá del artista.

Alejandro Nieves, de 47 años, se grabó con su celular mientras estaba en una camilla de un hospital y le pedía al señor William que respondiera, que se presentara en el centro asistencial en el que él se encuentra y le ayudara económicamente con la cirugía, a la que la víctima debe someterse para recuperar la movilidad de una de sus piernas.

De acuerdo a las primeras investigaciones, Alejandro Nieves resultó herido en el accidente que se generó el pasado 10 de diciembre en cercanías de la Clínica Laura Daniela en Valledupar, la capital de departamento cesarense.

Lo que informaron varios de los testigos del siniestro fue que una camioneta blanca, la cual era conducida aparentemente por William Dangond, sería la que generó el accidente. Después de lo sucedido, hay videos que muestran cuando el papá del artista se val del lugar de los hechos y a raíz de eso, la fuerza pública investiga lo sucedido para impartir un dictamen.

“Mire las condiciones en las que me dejó. Lo que quiero es que este señor se presente, no me han colaborado”, expresó el paciente que fue embestido por la camioneta del papá de Silvestre.

En la escena, que fue difundida por varias cuentas de Twitter y Facebook, se observa a Nieves en un estado deplorable de salud en un cuarto de la Clínica Santa Isabel de Valledupar. Allí, la víctima dice que no culpa a Silvestre, sino que el responsable es su padre porque él “me produjo este accidente”, aseveró el paciente.

Por otro lado, el hombre le pide al señor William que “se presente, que mire las condiciones en las que me dejó” y lo exhorta a que le brinde un apoyo financiero porque, según denuncia, no tiene los medios para “hacerme las cirugías de las fracturas que me causó, que se haga justicia”, dijo Nieves.

En el video también aparece la señora Yuli Ramírez, esposa de Alejandro. La conyugue del hombre aseguró que no han recibido apoyo por parte de la familia Dangond en el tiempo que su esposo ha estado en el hospital; lo único que han hecho, según dice Ramírez, fue enviar a un representante para que los asesorara pero nada más.

“Tuve contacto con el señor Fabio Torres, me hizo acompañamiento de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Me dejó el número de teléfono, igualmente en ningún momento me ha dado ninguna ayuda de ninguna de las partes”, cuestionó la esposa de la víctima.

La mujer repuntó su intervención diciendo que solo espera que el padre de Silvestre Dangond ayude a su esposo y que “responda por el accidente que hizo. Les pido esa colaboración”, concluyó Ramírez, que desde que se reportó el accidente ha solicitado en repetidas oportunidades que William Dangond pague los gastos médicos que se generaron tras el accidente.

Víctima del papá de Silvestre Dangond. Video: Twitter @DeJhoLopez

El drama de esa familia no para, según han revelado medios nacionales, la entidad promotora de salud (EPS) a la que está afiliado Nieves, no ha permitido que la clínica donde el hombre está hospitalizado le realice las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos que garantizarán la salud del afectado; ante esta situación, tanto él como su esposa siguen exhortando a los Dangond por apoyo monetario.

“Desde el 11 de diciembre, esa EPS le niega la atención en esa clínica. Se le debe practicar un Tac de pelvis con reconstrucción 3D por fractura. Esta intervención, requiere un paquete quirúrgico por valor de 28 millones 500 mil pesos. Además, deberán intervenirle en el mismo miembro inferior izquierdo un procedimiento con carácter urgente” , aseguró Sigifredo Nieves Martínez, hermano de la víctima al diario El Tiempo.

El hermano de la víctima fue enfático en asegurar que ellos no poseen el dinero para solventar esta difícil situación y reveló el montó que deben pagar para que Alejandro Nieves recupere su movilidad.

“El problema, además, es que inicialmente la atención que le prestaron la cubrió el Adres. Pero hace poco nos entregaron un reporte de consultas y valoraciones realizadas durante estos 14 días por un valor de $ 41.776.958 , esto con corte de 25 de diciembre, indicando que el paciente se encuentra como particular. Si no entregamos este dinero, no entregan al paciente”, reveló el familiar de la víctima.

Por el momento, ni Silvestre ni William Dangond se han pronunciado al respecto.