Así le fue a la JEP en 2020, y estos son los retos a los que deberá enfrentarse en 2021

Magistrados de la JEP. Foto: JEP.

El 2020, fue uno de los años más difíciles para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues fue criticada durante por varios partidos políticos, e incluso pusieron sobre la mesa la posibilidad de realizar un referendo para derogarla. Aún así, este fue uno de los mecanismos de justicia que más avance tuvo durante este año, pasó de realizar entre 4 a 6 diligencias semanales los primeros meses del mes, a entre 15 y 20 semanales desde abril hasta diciembre , así lo informó el periódico El Tiempo.

“ La JEP es la jurisdicción en la que más se ha adelantado la digitalización de procedimientos y audiencias. Desde el inicio del confinamiento, y hasta el 30 de diciembre hicimos 373 diligencias virtuales, la mayor parte de ellas fueron versiones de comparecientes. ”, le explicó al mismo medio, el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes.

De acuerdo con la información entregada por el togado al diario colombiano, la Jurisdicción terminó el año con más de 308.000 víctimas acreditadas en los siete macrocasos abiertos y con más de 36.000 decisiones judiciales adoptadas.

En cuanto al número de personas sometidas, el magistrado Cifuentes le indicó al medio que en total fueron 12.705, de los cuales 9.795 fueron de las Farc; 2.795 de la Fuerza Pública, 125 de agentes del Estado, y otros 12 casos de personas llegaron por protesta social.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes.

Otros de los resultados positivos que señaló Cifuentes a El Tiempo que tuvo la JEP durante este 2020, fue que hasta el 23 de diciembre, la Jurisdicción logró blindarse de 3.777 casos que intentaron colarse en este mecanismo especial de justicia, los cuales representaban el 93% de las 4.063 solicitudes que fueron presentadas.

En cuanto a los retos a los que se enfrentó la JEP a causa de la pandemia durante este 2020, el togado le dijo al medio que uno de ellos fue la necesidad de tener audiencias cara a cara con las víctimas, pues para él la dignidad de cada una de ellas así lo amerita, y por otro lado, señaló que otro reto al que se enfrentaron fue la violación de derechos humanos que golpearon al país en este año.

“Lo más malo de la pandemia está referido al hecho de que además de que la pobreza ha acompañado siempre a las víctimas, aquella las ha doblegado aún más: ahora luchan por la justicia y contra la pobreza más aguda. Durante la pandemia los asesinatos de defensores y lideres de derechos humanos y de la población desmovilizada, no cesaron. Esto sí pone en peligro el proceso de paz. ”, expresó el magistrado Cifuentes a El Tiempo.

El presidente de la JEP, así mismo le dijo al medio que otro de los principales retos que la Jurisdicción tuvo este año, y al que también deberá hacerle cara en el 2021, es la sanción de los máximos responsables de los delitos cometidos durante el conflicto armado de Colombia.

Los retos de la JEP para 2021

Diligencia de aporte a la verdad por parte de Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada. Foto: JEP

En ese sentido, el togado explicó que para este año que viene se expedirán autos para la determinación de los hechos y conductas, y se presentarán las versiones de los presuntos responsables -las cuales deberán ser contratadas por la JEP-, incluyendo la participación de las víctimas.

“ En este año que viene se dictarán los autos de determinación de hechos y conductas correspondientes a los primeros siete macrocasos y, luego de recibidas y contrastadas las versiones, se iniciará la expedición de las respectivas resoluciones de conclusiones. Esperamos que esto ocurra con los casos de secuestro y de falsos positivos ”, explicó el magistrado Cifuentes a El Tiempo.

En su diálogo con el medio, el presidente de la JEP también resaltó que los máximos responsables de estos delitos podrán tener penas de hasta 20 años de prisión, a menos de que cuenten la verdad y asuman su responsabilidad en los hechos cometidos durante el conflicto armado.

Otro de los temas más importantes a los que deberá hacerle frente la Jurisdicción Especial para la Paz en 2021, será el esclarecimiento de los hechos en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cuya autoría fue asumida por la extinta guerrilla de las Farc este año.

Álvaro Gómez Hurtado

Hasta el momento la JEP ha escuchado la versión de Julián Gallo, hoy senador de la República por el partido de las Farc, y actualmente se encuentran a la espera del testimonio de Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko.

El magistrado Cifuentes, en su entrevista con el periódico bogotano, aprovechó para enviarle un mensaje al Gobierno en 2021, indicando que no deben ponérsele más trabas al Acuerdo de Paz, y que por tanto hay que trabajar y defender la Paz.

" Los colombianos sensatos no podemos caer en la trampa de volver a la guerra. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición está dando frutos. Hay que dejarlo trabajar y no sabotearlo. ", expresó el presidente de la JEP a El Tiempo.





