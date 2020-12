Denuncian que auxiliares de UCI recibieron jugo y galletas en vez del bono prometido por el Gobierno

Auxiliar UCI con 'las onces' que le dieron en vez del bono. Foto: Twitter @JuanLuisCasCo

Desde que inició la pandemia en Colombia, el Gobierno nacional anunció una serie de ‘beneficios’ para los profesionales de la salud que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Sin embargo, en repetidas oportunidades se han registrado denuncias de que los bonos, incentivos y demás no han sido entregados a los médicos, enfermeras, etc; esta vez, mediante Twitter se conoció que a varios de los auxiliares UCI no les dieron el bono covid, sino que jugo y galletas durante Navidad.

La denuncia la realizó el galeno y senador Juan Luis Castro, quien limita en el Partido Verde. El parlamentario publicó un trino en su cuenta oficial de Twitter en el que denunció que algunos de los auxiliares de unidades de cuidados intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Cancerología recibieron jugo y galletas y les quedaron debiendo el bono prometido por el gobierno del presidente Iván Duque.

“A algunos de los auxiliares de UCI del Cancerológico no los incluyeron en el pago del bono de covid. Esto les dieron en el turno la noche de navidad en primera linea del covid . El Gobierno dejó que cada institución jugara con el pago a su voluntad. ¡Esto debe cambiar!”, aseveró el legislador, quien acompañó su trino-denuncia con una foto de uno de los profesionales de la salud que se ve con unas galletas y un jugo de cajita.

Recordemos que, a mediados de abril, el Ministerio de Salud anunció que los trabajadores de salud recibirían un bono de $230.000, con el fin de exaltar su labor y propender por el cuidado integral de quienes trabajan arduamente contra el SARS-CoV-2.

El hecho fue repudiado por cientos de internautas que le reprocharon al presidente Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, la falta de logística en estos demás. Además, los ‘tuiteros’ ratificaron y respaldaron la denuncia del congresista Castro y aseguraron que varios de ellos, que tienen familiares médicos, tampoco recibieron el ‘beneficio’.

Por otro lado, se conocieron más hechos lamentables contra quienes luchan para salvar a quienes se infectan de covid. En el departamento de Santander, en el Hospital de Girón se presentó un hecho de intolerancia en el que un grupo de personas agredieron física y verbalmente a los salubristas por la muerte de uno de sus familiares que habría perdido la batalla contra el coronavirus.

De acuerdo a los clínicos agredidos, le informaron a los familiares del paciente que este había muerto por COVID-19 y había sido trasladado a la denominada ‘zona gris’ donde reposan los muertos por el covid. La familia tomó mal la noticia, se enojaron y generaron una pelea con un médico, una enfermera y en vigilante del centro hospitalario. Tras el suceso, los tres agredidos presentaron algunas lesiones.

De acuerdo a lo que informó el Hospital de Girón, sus instalaciones se vieron afectadas, principalmente la unidades de urgencias del centro asistencial, la cual, es indispensable por estos días a causa de la pandemia.

Según informó el director del hospital, los individuos rompieron vidrios, alteraron a los pacientes que allí residían y faltaron el respeto a tres de los empleados del establecimiento. El alto funcionario del hospital ratificó que el centro cumplió con los estándares y protocolos establecidos cuando un paciente muere de SARS-CoV-2 y que al informarlos sobre un presunto caso de COVID-19 se enfurecieron.

“Entendemos, pero no podemos compartir que vengan y destruyan la unidad de urgencias, sólo porque no están de acuerdo con el dictamen”, precisó el director del hospital.

Pese al dictamen del hospital, los familiares sacaron el cuerpo de su familia fallecido y procedieron a realizar el proceso de exequias sin tener en cuenta el posible contagio de coronavirus que el centro asistencial les informó.

El grupo clínico gironés aseveró que el paciente fallecido era un hombre de 31 años que al arribar a la sala de emergencias del hospital estaba sin signos vitales. Por lo que los galenos examinaron al hoy occiso y determinaron un posible contagio del virus pandémico. Sin embargo, ante el rechazo de los familiares, no se pudo determinar la enfermedad del hombre y aseguraron que será la misma entidad hospitalaria quien costee los gastos por los desmanes ocasionados.