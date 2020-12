“El falaz argumento de que la mujer es dueña de su cuerpo”: polémica frase de un congresista del Centro Democrático

Este miércoles 30 de diciembre en la madrugada, el Senado argentino votó mayoritariamente ‘sí' a la aprobación del aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Se trata de un hecho histórico no solo para ese país sino para toda la región, donde el aborto sigue tratándose en muchas sociedades como un tema tabú.

En Colombia, la discusión de despenalizar el aborto desde el legislativo no ha avanzado en los últimos años, y fue la Corte Constitucional la que estableció las condiciones para que en el país se realice este procedimiento bajo tres causales:

- Cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida de la mujer.

- Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida.

- Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento (violación), abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentida, o de incesto.

Sin embargo, movimientos sociales y feministas le piden a la Corte que elimine el delito del aborto del Código Penal.

En Colombia el debate no se da legislando sino trinando

Ya que en el Congreso de la República el tema del aborto parece no tener un espacio para ser debatido y llegar a un acuerdo democrático como ocurrió en las últimas hora en Argentina, varios congresistas decidieron exponer sus opiniones a través de Twitter.

El representante a la Cámara Mauricio Toro, criticó a los demás parlamentarios que se autodenominan ‘provida’ y que antes de la votación en el Congreso de Argentina enviaron una carta expresando su preocupación por legalizar el aborto, señalando: “Mientras Senado argentino aprueba despenalizar aborto, bancada de congresistas colombianos les ‘advierten’ a los argentinos las ‘gravísimas consecuencias’” .

Toro agregó: “Partidos Centro Democrático, Conservador y Colombia Justa y Libre, quieren llevar la hipocresía a toda la región”.

La carta fue trinada por el representante del Centro Democrático, Gabriel J. Vallejo: “La bancada de congresistas PROVIDA de la República de Colombia envía mensaje al Congreso de la República Argentina sobre la discusión del proyecto de ley que pretende legalizar el aborto en ese país” , escribió.

Al ver la respuesta del congresista Mauricio Toro, el uribista le respondió con una frase que fue criticada por varios usuarios de Twitter.

“El hipócrita es otro mi estimado Mauricio. Mientras usted y su partido dicen defender la vida, por otro lado promueven el genocidio más grande la tierra bajo el falaz argumento de que la mujer es dueña de su cuerpo”, señaló Vallejo.

La frase que generó polémica: “el falaz argumento de que la mujer es dueña de su cuerpo”, fue utilizada por el representante Toro.

“Entonces ¿quién es dueño del cuerpo de las mujeres? ¿Ustedes? ¿El Estado? ¿Un dios cuyos voceros son exclusivamente hombres en la tierra?” , le cuestionó Mauricio Toro.

La respuesta del congresista del Centro Democrático llegó a los minutos. En su aclaración escribió: “Creo que no entiendes, o no quieres entender, lo que es un silogismo. Pero con mucho gusto te explico. Bajo el falaz argumento de que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana, ustedes promueven y consienten un asesinato. No sé si quedó claro”.

El congresista del partido Verde, por último, le dijo a Vallejo: “Por supuesto que queda claro. La respuesta es SÍ, las mujeres deberían poder hacer con su cuerpo lo que les de la gana. Los que no han entendido son ustedes”.