Los trinos viejos de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez sobre el salario mínimo que hoy les pasan factura

El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quienes se posesionan hoy en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. (AFP)

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque confirmó en la mañana de este martes el porcentaje del aumento del salario mínimo en el país, que será de 3,5%.

De acuerdo con el incremento, el monto adicional que se le agregará a los 877.803 pesos que hasta hoy reciben quienes ganan el salario mínimo será de 30.723 pesos. Con esto, el sueldo base de Colombia llegará a los 908.526 pesos, más un auxilio de transporte de 106.454 pesos.

Le puede interesar: Esto es lo que puede comprar con los 30.723 pesos que subió el salario mínimo

El mandatario de los colombianos aseguró que este aumento, “por primera vez en la historia de Colombia y cumpliendo una promesa de campaña, superará, incluido el subsidio de transporte, el millón de pesos”, comentario que le generó críticas por parte de empresarios y los colombianos que consideran que el auxilio de transporte no cuenta como salario, y aquellos que no ven como un logro que el salario de los congresistas subiera en 5,12%, mientras el de los colombianos 3,5%.

Sin embargo, estas no son las únicas críticas de las que ha sido blanco el mandatario. En esta época digital es imposible negar u ocultar aquellas opiniones o publicaciones que se hicieron en el pasado, muchos pasan pena con las primeras fotos que publicaron en su perfil de Facebook, pero al Presidente le cobran que, en años anteriores, fuera un gran crítico del aumento del salario mínimo.

En diciembre de 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en el cual Luis Eduardo Garzón fue el ministro de Trabajo, el salario mínimo aumentó 4,6%, pasando de 616.000 a 644.350 pesos, lo que significó un aumento de 28.336 pesos.

En ese momento, el entonces senador Iván Duque calificó de “escuálido y famélico” el aumento del salario mínimo y expresó su inconformismo , como muchos hacen hoy, con la cifra anunciada por el gobierno de turno.

Pero esta no fue la única vez que Iván Duque se pronunció en contra del aumento al salario mínimo mensual legal vigente de los colombianos. En abril de 2016, nuevamente durante el gobierno de Juan Manuel Santos y con el Ministerio de Trabajo en manos de Luis Eduardo Garzón, el salario mínimo subió 7% quedando en 689.454 pesos y el subsidio de transporte en 79.180 pesos.

En ese entonces, el aumento tampoco cumplió con la expectativa de los sindicatos, que esperaban un aumento de 10%. En 2016 el salario mínimo subió el doble de lo que aumentará para el 2021; sin embargo, en esa oportunidad Iván Duque se pronunció en contra y hasta promovió una marcha en su contra.

Varios colombianos han revivido en las últimas horas estos trinos del Presidente, sacándole en cara que criticara aumentos de años pasados que fueron mayores a los que él anuncia hoy con bombos y platillos. Incluso, en 2019, Gustavo Petro, líder de la oposición revivió el trino del presidente destacando que estaba de acuerdo con él.

Sin embargo, el presidente Duque no ha sido el único ‘pez que murió por su propia boca’ o, en este caso, por sus propios trinos. A su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, los colombianos también le encontraron una publicación criticando el aumento del salario mínimo en 2010.

En ese entonces, cuando Juan Manuel Santos llevaba unos meses de su primer mandato, se decretó un aumento del 3,4%, dejando un salario mínimo que pasó de 515.000 pesos a 532.500. Ramírez, se pronunció en su cuenta de Twitter, en ese entonces, asegurando que era una “vergüenza política” un aumento de 3,4%.

Otro que no se salva es el asesor de Comunicaciones de la Presidencia, Hassan Nassar, quien sin querer se ha convertido en el mayor aportante a la tendencia en Twitter de #SiempreHayUnTrino, pues Nassar, casualmente, tiene trinos de hace años que encajan con las críticas que hacen los ciudadanos al actual gobierno, en el cual el trabaja.

En 2012, el periodista Nassar criticó el anuncio del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cuando decretó un incremento de 4,02% respecto al salario mínimo de 2012. En ese entonces significó que el salario mensual sería comprendido así: 589.500 más el subsidio de transporte de 70.500.

Según el presidente Duque, el aumento actual del salario, fue una propuesta de Gobierno y una hazaña haber subido el salario mínimo a más de un millón de pesos, lo cual también fue una exigencia presentada por los trabajadores. Sin embargo, varios líderes de opinión del país afirman que no se puede ver el auxilio de transporte como el factor que haga superar el debatido umbral.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Así quedó el salario mínimo de Colombia comparado con otros países de América Latina

Presidente Duque dio a conocer el aumento al salario mínimo, será de 3,5%, $30.723