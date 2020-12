Reinaldo Rueda dejará la selección de Chile, incluso si no se concreta su llegada a Colombia

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

Reinaldo Rueda afrontará una semana definitiva de cara a su futuro. El entrenador vallecaucano es el máximo candidato a asumir el cargo de director técnico de la selección de Colombia, pero su llegada no se ha concretado y debe definir su continuidad en el combinado chileno. Respecto a esta última cuestión, se ha conocido que el timonel no seguirá al frente de la ‘roja’, incluso si no firma con la ‘tricolor’, así lo dio a conocer El Mercurio, en las últimas horas.

“Tiene claro que en el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no lo quieren y no estará a la fuerza. De seguro se sentará con el presidente de la Federación y llegará a un acuerdo para dejar el cargo de seleccionador de Chile. Reinaldo tiene un prestigio internacional que quiere cuidar” , indicó una fuente del entorno cercano del estratega, en diálogo con el diario.

El medio también indicó que la determinación de Rueda obedecería no solo a la posibilidad de dirigir al combinado ‘cafetero’, también la tomaría por el mal manejo de los dirigentes chilenos sobre su situación en el país austral, donde no lo han acompañado los buenos resultados en las clasificatorias; el equipo marcha sexto, con cuatro unidades. “Han forzado su salida del equipo. Si bien es cierto que existe el interés de Colombia, él jamás manifestó su deseo abierto de dejar Chile”, subrayó.

Ultimátum para Reinaldo Rueda en la ‘roja’

Asimismo, ha trascendido la información que indica que el plazo máximo que tiene Rueda para comunicarle su decisión definitiva a los directivos de la ‘roja’ se vence este jueves. “Hay un tiempo limitado para definir la situación de Reinaldo. Tenemos que marcar la hoja de ruta en caso de que se marche. Debe ser rápido, porque hay que traer un entrenador si no continúa. El plazo que le dimos es hasta el 31 de diciembre” , señaló el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, en declaraciones consignadas por CDF.

El dirigente señaló que siempre ha tenido una relación cordial con el estratega vallecaucano y que la intención es llegar a un consenso para pactar una salida tranquila, dado el caso. También se refirió al perfil del timonel que asumiría el reto de clasificar a la ‘roja’ a la Copa del Mundo de Catar 2022. “Debe tener experiencia internacional, y ojalá que haya estado en un Mundial. Necesitamos que inspire respeto en los jugadores. Debe ser un tipo con mucha ambición, que quiera ganar en poco tiempo, de habla hispana y que no necesite un tiempo prolongado de adaptación”, puntualizó el medio.

Le puede interesar:

Los números de la campaña del América de Cali, campeón de la Liga BetPlay Dimayor