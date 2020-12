El padre del exfutbolista Jhon Viáfara cuenta cómo son los días de su hijo en cárcel de los Estados Unidos

(Reuters)

En entrevista con el diario El Tiempo, el bombero José Elías Viáfara, padre del volante que le dio el único título de Copa Libertadores al Once Caldas, Jhon Viáfara, detalló que la vida de su hijo en la cárcel de los Estados Unidos por el momento es tranquila. Además, confesó que le pidió al Niño Jesús de Navidad, el pronto regreso de su hijo.

“Es una fiesta en la casa, todos queremos hablar con él. Me ha dicho que está tranquilo, con la fe en Dios en que pronto estará con nosotros”, contó el padre al medio.

El mediocampista de 42 años, quien se destacó en la escena del fútbol en Colombia, tras pisar el exterior para jugar con equipos como el Portsmouth de Inglaterra y Real Sociedad de España, aprendió hablar inglés, por lo que en su estadía en la cárcel ha logrado tener amistades.

“Se levanta sobre las cinco de la mañana y cumple con la rutina de la cárcel. Desayuna, trata de mantenerse en forma, hace ejercicio y al parecer está leyendo mucho”, detalló el padre del Jhon.

Sin embargo, Don José Elias le confesó al medio que en algunas ocasiones siente que Jhon se desespera o angustia, por lo que él intuye que es algo normal, al estar lejos de su familia. Además, señaló que en sus llamadas no le ha preguntado qué le pidió al niño Dios en esta Navidad, sin embargo, él cree que lo más seguro es que desea regresar pronto con la familia.

De acuerdo con El Tiempo, el padre de Viáfara destacó que por el momento su hijo no ha tenido ningún problema con sus compañeros, que allí lo respetan y hasta se ha hecho querer por su forma de ser, “él suele ser amigo de todo el mundo”, dijo el bombero de El Roble, corregimiento de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, lugar en el que nació el futbolista.

Al ser preguntado por su labores en las fechas especiales de diciembre, y sus expectativa por el esperado partido del América vs. Santafé por la gran final del fútbol colombiano, afirmó que por su labor como bombero estará acuartelado para las festividades y listo para prestar su servicio en los casos de emergencia que se presenten.

“Estaremos pendientes de que no se use pólvora, que los niños no se vayan a quemar, y claro, que no haya aglomeraciones por la pandemia”, afirmó José Elías.

Finalmente, en cuanto a la escena futbolística, el papá de quien hizo parte de la selección Colombia entre 2004 y 2007, manifestó que lo más seguro es que desde la lejanía su hijo apoye al América. “América de Cali, su ‘mechita’ del alma, logrará este domingo la estrella número 15. Aquí en El Roble el 90 por ciento somos del América, y vamos a celebrar”, dijo el padre del futbolista.

Jhon Viáfara fue capturado por narcotráfico el pasado 23 de enero del 2019, posteriormente fue recluido en la cárcel La Picota mientras se adelantan investigaciones en su caso. U n año después, en enero del 2020, fue extraditado hacia los Estados Unidos.

Según las investigaciones, el jugador se había retirado en el 2015 de las canchas y supuestamente se había dedicado a la creación de deportivas en la tierra que había nacido y a tener unos cultivos de frutas, pero una investigación de dos años por la Policía colombiana y la DEA sorprendieron al ámbito del fútbol al revelar que el mediocampista estaba involucrado en los envíos de estupefacientes al Clan del Golfo y emisarios del Cártel del Sinaloa en Jamundí, quienes en sumergibles y lanchas rápidas enviaban droga hacia los Estados Unidos.

Orden de captura por narcotráfico contra el futbolista Jhon Viáfara. Twitter de la Fiscalía.

