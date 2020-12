Así recordó el padre de Luis Andrés Colmenares a su hijo en la víspera de Navidad

/ Twitter de Luis Alonso Colmenares.

Como cada año, Luis Alonso Colmenares, papá del estudiante Luis Andrés Colmenares, quien murió hace diez años en circunstancias que no han terminado de ser esclarecidas del todo, aprovechó la celebración de la Navidad para recordar a su hijo y enviarle un mensaje.

“Por eso te sigo insistiendo querido hijo, escápate un ratico del cielo y ven a compartir conmigo en esta navidad, aunque sea por un ratico hoy 24, para darnos de nuevo un abrazo, lloramos juntos, y te vas”, escribió el Contador Público y Docente Universitario a través de su cuenta de Twitter, pidiéndole también que hablara con Dios.

Se trata de un mensaje recurrente por parte del padre de Luis Colmenares, que posteriormente procedió a retuitear los textos que le ha dedicado a su hijo por estas fechas en años pasados, todos siempre con la misma petición, “escápate un ratico del cielo”.

“Señor mío y Dios mío, llévale este mensaje a Luis Andrés, por favor. Desde que te fuiste ninguna navidad ha sido lo mismo, sobre todo por ese dolor tan pesado que me dejó tu ausencia, y ese vacío tan profundo de no sentirte conmigo... y en diciembre lloro todos los días”, escribió en 2019.

Un año antes le dedicó estas palabras: “Es que no lo puedo evitar Luis Andrés... mi llanto por ti no se va a calmar nunca! Hoy he vuelto a Villanueva para adornarte y celebrar contigo la navidad”. Para la noche buena del 2016, el mensaje decía “Hola Luis Andrés, pídele un permiso a DIOS, o escápate un ratico del cielo para darte un abrazo fuerte, me haces falta. Otra navidad sin ti”.

El mensaje fue recibido por cientos de colombianos, que aprovecharon la oportunidad para ofrecerle unas palabras de aliento al padre de Luis Andrés. En una de las respuestas se lee: “Mi saludo navideño va para Ud, su familia y los miles que en Colombia han visto enlutar sus hogares por la violencia que de una u otra forma ha azotado al país por décadas, con el agravante de ser revictimizados por el Estado que no imparte justicia”.

“No hay dolor más grande que la ausencia de su hijo señor Colmenares, más sin embargo feliz navidad para usted su señora y su hijo todos sus allegados y que dios lo reconforta y le de sabiduría para seguir llevando esta dolorosa ausencia pásela bien”, dice otro.

El caso Colmenares

Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, fue hallado muerto en un caño del Parque El Virrey de Bogotá en la madrugada del 31 de octubre de 2010. La última vez que se le vio vivo fue durante una fiesta de Halloween, en uno de los bares cercanos a la zona, en compañía de su novia, Laura Moreno y su amiga Jessy Quintero.

Los hechos dieron pie a uno de los procesos judiciales más extensos y mediáticos en la historia reciente de Colombia y que continúa todavía, plagado de incongruencias, dudas y hasta falsos testigos.

Según la Fiscalía, Colmenares recibió el golpe de una botella en la cabeza y posteriormente habría sido lanzado al caño, donde en medio de la inconciencia terminaría ahogado. Sin embargo, Laura Moreno alega que su pareja habría caído accidentalmente a dicho canal.

Por un tiempo, alrededor de 2014, se manejó la tesis de que quien habría propinado el golpe al joven de 20 años fue Carlos Cárdenas, quien también había sido novio de Laura Moreno. No obstante, los jueces terminaron absolviéndolo de homicidio agravado por falta de pruebas, a pesar de que el testimonio de su expareja contenía, por lo menos, siete contradicciones al respecto.

En 2016 les llegó el turno a Moreno, acusada de complicidad, y a Quintero, por falso testimonio y encubrimiento . No obstante, un fallo de febrero de 2017 terminó declarándolas inocentes a ambas.

Actualmente, el caso Colmenares, que finalmente fue fallado como accidente por parte del Tribunal Superior de Bogotá, se encuentra en riesgo de prescribir. La familia del estudiante, por su parte, sigue luchando para que dicha decisión se reconsidere y se le declare como un homicidio. Al respecto, el abogado de Jessy Quintero recordó recientemente que la teoría del golpe de botella ya fue descartada y que la etapa probatoria del proceso ya acabó.

