Esta fue la razón de las lágrimas del nuevo director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas

El nuevo director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, quien tiene más de 35 años en la institución , recordó este 24 de diciembre uno de los momentos más duros de su carrera, motivo que lo hizo llorar en plena entrevista radial.

Luego de que en Caracol Radio le preguntaron cuál era el día más triste en la institución, el uniformado dijo que no tenía lugar a dudas que fue el “día del atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander”.

Producto del trabajo que he tenido, demasiado cercano a las operaciones en el país con comandos, con policías, con investigadores, haciendo allanamientos, pues me ha tocado ver cosas muy duras (…) Pero el día de la Escuela de Cadetes fue para mí particular.

En la entrevista y con voz quebrada, el alto oficial contó detalles del atentado cometido por el Eln el pasado 17 de enero de 2019, en el que 20 jóvenes perdieron la vida.

Mientras contaba su vida, Vargas empezó a demostrar lo unido que está a la escuela y lo duro que fue para él ese terrible atentado.

En ese momento se quebró y con la voz entrecortada narró como se enteró de la noticia.

El día de la Escuela de Cadetes para mí fue un día que… apenas me dieron la noticia (…)Me, me, me destrozó… Las lágrimas, se me vino toda la vida… Mi esposa creció en la Escuela…