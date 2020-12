YoComproEnLibrerías, la campaña que busca reactivar las librerías independientes en esta Navidad

Portada de un libro de Stephen King en una librería el 11 de noviembre de 2020 de Montevideo, (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo

La poeta estadounidense Emily Dickson afirmó alguna vez que “para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro” y sí que es cierto. Los libros nos han permitido transportarnos en medio del encierro, para muchos han sido la mejor medicina, para otros quizá, fueron un nuevo encuentro.

Sea cual sea el caso, las letras, las rimas y los versos son permanentes en nuestras vidas y están presentes al abrir cualquier carátula, por eso siempre un libro será un excelente regalo.

Según las últimas cifras publicadas por la Cámara Colombiana del Libro en promedio, un colombiano lee 2,7 libros al año.

En entrevista con el diario La República en septiembre, Enrique González, presidente de la entidad, aseguró que la gente sí leyó más durante las cuarentenas obligatorias. “Cuando comienza el confinamiento en marzo y se cierran las librerías, se cierra el sector editorial por completo. Las librerías comienzan a vender por e-commerce y las que tenían ese servicio crecieron un 300%”, afirmó.

Pero los libros no serían lo mismo sin espacios que los abriguen, por eso las librerías cumplen un papel fundamental dentro de la cadena literaria. “Cuando tú vas a la librería independiente, es también la librería de los vecinos, es la librería del barrio, es donde está tu librero de cabecera, tu recomendador y donde están tus mejores amigos”, le aseguró a Idartes John Naranjo, propietario de la librería Santo y Seña, en la localidad de Chapinero.

En el marco de su proyecto ‘El fuego del arte vive en mí’, el Instituto Distrital de las Artes, compartió la campaña #YoComproEnLibrerías, con el objetivo de que lo capitalinos aprovechen la reactivación y la temporada decembrina, para adquirir un nuevo libro en las librerías independientes de la ciudad.

Según el informe ‘El libro y la lectura en Colombia’ de la Cámara Colombiana del Libro, en Colombia existe una librería por cada 112.917 habitantes y estos espacios siguen siendo canales principales de venta de textos en el país.

Si todavía no tiene su regalo de Navidad, o simplemente desea conocer algunas librerías independientes de la ciudad, Infobae presenta algunas de las recomendadas por Idartes, que seguro le funcionarán.

Librería Luvina

Dirección: Carrera 5 No. 26C - 06

Teléfono:+571 2844157

Email: luvinacultural@yahoo.es

Horarios: de lunes a sábados: 11 a.m. a 9 p.m.

Fotografía sitio web librería Babel.

Babel

Dirección: Calle 39 a #20-55 (La Soledad)

Teléfono:+571 2458495 Ext. 1

Email: libros.babel@gmail.com

Horarios: de lunes a viernes: 8 am a 5 pm. Sábados: 10 am a 2 pm. Domingos: no abren.

Espantapájaros

Dirección: Carrera 19 A # 104 A -60

Teléfono:+571 2142363

Email: prensa@espantapajaros.com

Horarios: de lunes a viernes: 9 am a 6 pm. Sábados: 10 am a 6 pm. Domingos: no abren.

Casa Tomada

Dirección: Transversal 19 Bis # 45D - 23

Teléfono:+571 2451655

Email:libreríacasatomada@gmail.com

Horarios: de lunes a viernes: 8 am a 8 pm. Sábados: 10 am a 8 pm. Domingos: no abren.





