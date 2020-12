Periodista víctima de un atentado en Cali sí habría sido amenazado, $ 20 millones a quien dé información de los criminales

A sus 27 años de edad y egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, Andrés Felipe Guevara cubría temas judiciales. Foto: Cortesía Q' hubo

Andrés Felipe Guevara, periodista del medio impreso Q’ Hubo, fue baleado junto a su amigo Jorge Andrés Arbeláez López el pasado 21 de diciembre, en Cali, hecho por el cual ambos permanecen hospitalizados. La Policía Metropolitana de esa ciudad ofreció una recompensa de $ 20 millones, a quien dé información que permita capturar a los perpetradores del atentado.

Sucedió en el barrio Mariano Ramos, a eso de las 9 de la noche del pasado lunes. Mientras el periodista, de 27 años, y su amigo, de 37, caminaban por una vía del sector, fueron víctimas de un atentado sicarial. A Andrés Felipe Guevara, quien cubría la fuente judicial en la casa periodística de la cual hace parte, le propinaron cinco disparos, en estómago, tórax y una pierna.

El graduado de la Universidad Autónoma del Valle como comunicador social, fue trasladado a la Clínica Valle de Lili, donde se le han practicado dos cirugías, debido a la gravedad de las lesiones. Su amigo también está un en centro asistencial de Cali, con pronóstico reservado.

El brigadier general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, ofreció $ 20 millones por información que permita dar con los autores del delito, quienes se movilizaban en motocicleta.

“Preliminarmente, desvirtuamos que este suceso esté relacionado con su profesión. Sin embargo, organizamos un equipo especializado junto con la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali”, afirmó el comandante Vázquez a los medios.

Que las autoridades desvirtúen que el hecho esté relacionado con los quehaceres de su labor como periodista estaría fundamentado en que Andrés Guevara estaba en vacaciones y, además, no hubiera notificado amenazas de algún tipo. No obstante, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) les pidió no descartar esa teoría.

“Guevara cubre temas judiciales para Q’Hubo Cali. Colegas y otras fuentes han manifestado que por su trabajo periodístico había recibido amenazas desde hace un par de años”, denunció la FLIP en su cuenta en Twitter. Y concluyó: “La Policía descartó desde un inicio que el atentado en su contra se relacione con su trabajo. Esto nos preocupa”.

Los testimonios de los colegas de Andrés Felipe Guevara, a los que la FLIP hace referencia, fueron compartidos por distintos periodistas del Valle del Cauca, mediante el hashtag #FuerzaFelipe. Uno de ellos dice: “Exigimos que su labor como reportero no se descarte como línea de investigación, pues, en su trabajo, Felipe ha cubierto temas complejos como capturas de bandas sicariales y homicidios”.

El gremio de periodistas, además de pedir celeridad en las investigaciones de lo ocurrido, ha enviado mensajes de solidaridad a la familia de Guevara.

