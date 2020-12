Falleció ‘La Maye’, la musa que inspiró la obra de Rafael Escalona

Valledupar fue el lugar donde empezó la historia de amor entre 'La Maye' y Rafael Escalona.

Letras como “Tú sabes mi maye como me duele / Que yo me vaya y tú te quedes / Lo que no quiero es verte celosa / Lo que no quiero es verte llorar”, o incluso “Voy a hacerte una casa en el aire solamente pa’ que vivas tú, después le pongo un letrero muy grande de nubes blancas que diga Ada Luz”, hacen parte de la memoria colectiva del país y sin duda, son una huella imborrable de la obra del cantautor Rafael Escalona.

Detrás de esos versos y de muchos otros de los temas musicales de Escalona, estaba la adorable Marina Arzuaga Mejía, conocida como ‘La Maye’ en el mundo vallenato. La musa que inspiró parte de las creaciones del escritor oriundo de Valledupar, falleció este martes 22 de diciembre a las 4:00 p.m. en un centro asistencial en la capital cesarense, según informó El Heraldo.

El compositor Santander Durán Escalona, sobrino del maestro, le confirmó la noticia al medio barranquillero y aseguró que la mujer de 92 años, “se encontraba hace tres meses en delicado estado de salud, y en los últimos 10 días se agravó, entrando en un proceso de parálisis renal que terminó con su vida”.

En entrevista con el también fallecido periodista, Ernesto McCausland, ‘La Maye’ compartió que desde sus 17 años empezó el idilio de amor con Escalona, y en sus inicios les tocaba verse casi que a escondidas.

“La directora del colegio me decía que Rafael era muy enamorado y que merecía otra clase de hombre, pero ese era el hombre que me gustaba y de lejitos nos veíamos en misa en Santa Marta”, afirmó en la entrevista.

“Recuerdo que nos dimos el primer beso en la sala de mi casa, me cogió descuidada, me lo dio y me emocioné. Me preguntó si lo quería y le dije que sí”, agregó.

Más adelante, a sus 22 años Marina contrajo matrimonio con el compositor, y producto de esa relación nacieron seis hijos: Adaluz, Rosa María, Abril Margarita, Juan José, Rafael y Perla Marina Escalona Arzuaga.

Según compartió el diario El Pilón de Valledupar, en un reportaje que le realizaron recientemente a ‘La Maye’, “no existió ninguna duda del ferviente amor que sentía Rafael por ella, aunque fueron muchos los rumores que llegaron a su puerta, su sentimiento nunca se apagó, ni ese amor que sentía de los pies a la cabeza por él”.

Santander Duran también le expresó a El Heraldo que ella “fue la mujer más fiel del mundo, estuvo con el maestro siempre, era un monumento a la mujer provinciana. Escalona le hacía un reconocimiento de su gran amor a través de los celos, él tenía un estilo de composición en que era muy mamagallista, pero en medio de eso le hacía un reconocimiento a su lealtad y a su amor. ‘La Maye’ era una mujer extremadamente pulcra en su forma de pensar, jamás le escuché una mala palabra”.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata compartió un mensaje en su cuenta de Twitter lamentando el fallecimiento de Marina.

‘La Maye’ nació en La Paz (Cesar), y entre algunas de las dedicatorias que el maestro Escalona le hizo se destacan: ‘El testamento’, ‘La Maye’, ‘La despedida’ y ‘Los Celos de La Maye’.

La historia de amor de esta pareja fue llevada a la televisión a través de la reconocida telenovela ‘Escalona’, protagonizada por Carlos Vives, quien interpretó al compositor y Florina Lemaitre, quien le dio vida a ‘La Maye’.

