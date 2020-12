Las navidades más tristes que han vivido algunos famosos en Colombia

La navidad es sinónimo de alegría, el ambiente se torna más cálido de lo normal y las caras sonrientes aumentan a medida que los días avanzan y llega la hora de reunirse en familia y celebrar el nacimiento de Jesús.

Sin embargo, para muchos estas fechas traen consigo recuerdos que los llenan de nostalgia y tristeza, y no solo porque se les viene a la mente los momentos con personas cercanas que ya no están sino por experiencias vividas en esas fechas especiales.

El cantante de música popular Jhonny Rivera contó en una entrevista para la Red, una navidad en particular que recuerda con mucha tristeza y soledad.

“Hace muchos años tuve una navidad que no la olvido, precisamente porque fue muy triste. Yo estaba con la mamá de Andy (hijo) y estábamos solitos en Bogotá, nosotros no teníamos ni siquiera familia allá, buscamos mucho que hacer, para donde ir y no encontramos (...) Esa navidad la pasamos en la terraza donde yo pintaba (cuando era carpintero) con una botellita de un vino y unas galletas que nos habían regalado”, recordó el ahora reconocido cantante.

Aunque la tradición navideña sea comer pavo en familia, Rivera relató que ese día comieron algo normal.

“Ese día la comida fue normal, arrocito, salchicha y recuerdo que ella había hecho espagueti”, agregó el artista en la entrevista con La Red.

Aunque la situación económica de Rivera mejoró con el tiempo cuando se convirtió en cantante, en 2015 también vivió tristes momentos durante las fechas decembrinas cuando su padre murió de cáncer.

“El 9 de diciembre, hace cinco años, se nos fue. Esa navidad fue muy triste, sobre todo por mi mamá, ellos tenían 56 años juntos y nunca se separaron para nada”, expresó Jhonny.

Por otro lado, para el actor Juan David Restrepo las navidades han cambiado mucho desde que el eje central de su familia murió.

“Yo digo que yo soy el grinch actualmente porque cuando niño disfruté demasiado de esos momentos de navidad en familia. Recuerdo mucho esa integración, mi abuela era el núcleo de esa familia que siempre hacía que toda la familia estuviera, pero cuando ella murió ese vínculo se acabó y fue muy triste”, contó el director de cine y televisión en el programa La Red.

Desde ese triste momento, Restrepo reveló que el cine fue su refugio para olvidarse y centrarse en otras cosas, por eso en diciembre trata de tener proyectos y mantenerse ocupado.

“Yo tuve un mecanismo de defensa en contra de las navidades, como sabía que mis navidades eran un poco tristes, entonces yo decidí que mis navidades iban a ser felices a cuenta del cine. Ahora mis películas trato de hacerlas en diciembre o trato de tener proyectos muy importantes”, explicó el actor colombiano.

Asimismo, en la navidad de 2019 Juan David se separó de su hoy exesposa, Fani Ayala, lo que hizo aún más triste estas fechas.

“Fue bastante doloroso y más por ese mes. Primero que todo cumplo años el 10 de diciembre, entonces pasar cumpleaños solo, 24 solo, 31 solo con esa connotación de que todo el mundo está con su familia y uno pues solo se vuelve un poquito tedioso”, dijo Restrepo durante la entrevista.

Otro de la farándula colombiana que también abrió su corazón y contó momentos duros que le ha tocado vivir durante las festividades fue el actor Mauro Bastidas, entre esos estar en una clínica mientras otros están festejando con sus familias y amigos hace 10 años.

“Se me hincharon todas las coyunturas del cuerpo y me dio una fiebre altísima, me hicieron exámenes de todo, pero nunca se supo que tuve. Yo lloraba en esa clínica horrible y escuchar afuera como las festividades, la pólvora, lo acelera a uno más”, dijo Bastidas.

El actor recuerda que en esas fechas puntuales optó por ponerse audífonos y dormirse para no escuchar lo que pasaba a su alrededor mientras el estaba en una camilla.

