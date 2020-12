Fabián Sambueza, figura de Santa Fe, fue blanco de las críticas en redes por su flojo partido en la final de ida

Fabián Sambueza. Foto cortesía de la cuenta de Twitter de Independiente Santa Fe.

Independiente Santa Fe fue vapuleado por el América de Cali en el primer capítulo de la final de la Liga BetPlay Dimayor. El 3-0 en el marcador fue el reflejo de la superioridad del cuadro escarlata durante los 90 minutos y el flojo rendimiento de los jugadores del conjunto ’cardenal’, que no pudieron reaccionar ante la embestida de los locales. Uno de los futbolistas que más ha recibido críticas por su actuación es Fabián Sambueza , referente del equipo bogotano durante el año; los hinchas arremetieron contra el argentino en las redes sociales y su nombre fue tendencia.

“Santa Fe jugó sin alma, los jugadores llamados a ser importantes en el juego no hicieron nada. Sambueza, Velásquez, Giraldo y Ramos fueron intrascendentes”, “Mejor no hablar de Sambueza, jugó muy mal” y “Tengo miedo de Sambueza, el partido fue muy extraño. No es normal que un jugador (el más importante) que hizo todo bien en el año pierda los balones de esa manera, no corra, entregue mal y llegue a destiempo. No es normal”, fueron algunas de las apreciaciones de los fanáticos de la escuadra de la capital del país.

El periodista deportivo Theo González, de la cadena ESPN, evaluó el rendimiento del talentoso futbolista y dijo que fue uno de los puntos más bajos del equipo, junto a Dixon Rentería. Lo propio hizo su colega y analista Ricardo Pinilla Obregón, quien hizo el balance a través de su cuenta de Twitter.

“Lo de Fabián Sambueza ya no sorprende. Muy bien en el día a día, muy mal en los partidos más importantes. Lejos de su nivel de clutchismo, competitividad o puntualidad. Nunca da el paso adelante en las instancias finales”, escribió .

El futbolista ha sido uno de los pilares de la campaña del ‘expreso capitalino’, suma cinco anotaciones en 1820 minutos disputados, repartidos en 23 presencias en la liga local, y es una de las cartas del entrenador Harold Rivera para revertir la ventaja de 3-0 que tienen los ‘diablos rojos’, el próximo domingo, y que el ‘león’ conquiste su décima estrella.

Fabián Sambueza también ha sido protagonista de los rumores de fichajes del mercado colombiano para la temporada de 2021. En las últimas horas, el Vbar Caracol reveló que el Junior de Barranquilla está negociando el regreso del futbolista, quien ya vistió la camiseta ‘rojiblanca’, entre 2018 y 2019, y marcó cuatro goles.

