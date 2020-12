Luis Díaz tomó la palabra: habló sobre la salida de Queiroz y se refirió a las supuestas peleas en el camerino de la Selección Colombia

Soccer Football - Champions League - Group C - Manchester City v FC Porto - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 21, 2020 FC Porto's Luis Diaz celebrates scoring their first goal Pool via REUTERS/Laurence Griffiths TPX IMAGES OF THE DAY

Luis Díaz está firmando una buena campaña en el balompié europeo. El jugador colombiano del Porto ha sido pieza clave para el equipo, registra cinco goles en 15 apariciones; la última de ellas la marcó el pasado miércoles, cuando los ‘dragones azules’ vencieron por 2-1 a Pacos Ferreira y se instalaron en las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal.

Su nivel le ha dado el crédito suficiente para ser convocado habitualmente a la Selección Colombia, como sucedió en la última doble fecha de las clasificatorias en Sudamérica, el mes anterior. El guajiro habló en exclusiva con Marca sobre la salida de Carlos Queiroz de la dirección técnica y las versiones que surgieron sobre peleas en el camerino, tras las goleadas que sufrió el combinado nacional, ante Uruguay y Ecuador.

El talentoso futbolista de 23 años expresó su desazón por el final del proceso del timonel portugués al frente del combinado nacional y esbozó las razones por las que se tomó la determinación. “Son decisiones que se presentan en nuestro deporte. Un día estás bien, otro mal, son las cosas del fútbol y que involucran a los técnicos. Queiroz es un míster que trabajó e hizo muy bien las cosas. Se va por la puerta grande, a pesar de que se fue de esa manera, con esas dolorosas derrotas ”, indicó.

Díaz señaló que los dos duros reveses golpearon anímicamente al grupo, pero no rompieron los lazos afectivos dentro del vestuario; el jugador aseguró que no hubo altercados entre James Rodríguez y Luis Fernando Muriel. “Son cosas que la gente habla. Nos duele a nosotros y al míster. Los jugadores hablamos entre nosotros en el camerino, pero no hubo malentendidos. No fue verdad lo que se dijo. Entre los miembros del plantel hay unión y alegría. Siempre hay buen ambiente. De hecho, cuando llegué por primera vez a una convocatoria, sentí como si hubiera estado allí toda la vida”, puntualizó.

El guajiro se mostró de acuerdo con la eventual llegada de Reinaldo Rueda para ocupar el cargo de seleccionador y ratificó su disposición para aportarle al combinado nacional. También se refirió a su buen presente con el club lusitano y el compromiso que tiene para alcanzar títulos. “He tenido un buen comienzo de año, gracias a Dios y al equipo, que está haciendo un buen trabajo. Me siento contento, esforzándome y aprendiendo cada día más; buscando seguir creciendo para aportarle al equipo”, agregó.

Porto jugará con Nacional, este domingo, en compromiso de la liga local. Después, disputará la Supercopa contra Benfica y cerrará el año enfrentando a Vitória Guimarães. En el escenario internacional, se medirán con Juventus, por los octavos de final de la Champions League; la serie iniciará a mediados de febrero de 2021, en suelo luso, y se definirá en los primeros días de marzo, en Turín.

Le puede interesar:

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, está contagiado de covid-19 y se encuentra delicado en una clínica de Bogotá