Video | Así persiguieron y le robaron 4 millones de pesos a un hombre en el sur de Bogotá

Un nuevo caso de fleteo e inseguridad fue registrado en la jornada del martes 15 de diciembre en el sur de Bogotá. Se trata del robo de 4 millones de pesos en en efectivo a un ciudadano en la localidad de Puente Aranda .

Según le informó la víctima a City Noticias, el ciudadano llegó a un establecimiento comercial de Puente Aranda y se disponía a pagar una deuda. Al parecer una persona lo marcó desde el banco para que los fleteros lo siguieran y lo atracaran.

El hombre no pidió acompañamiento de la Policía una vez se desplazaba de la entidad bancaria a su destino, cuando fue interceptado por una persona a bordo de una motocicleta que amenazó con dispararle en caso de no entregar el dinero. El asaltante se acercó hacia el carro, le abrió la puerta y lo intimidó con una pistola.

El hecho se presentó al interior del vehículo en el que se transportaba el adulto mayor que, de acuerdo con NotiCentro 1 CM& , tendría aproximadamente 54 años de edad.

A continuación el momento exacto donde el hombre es atracado con arma de fuego frente a un establecimiento comercial del barrio Ciudad Montes:

Por fortuna el ciudadano no sufrió heridas, sin embargo le hace un llamado a la Policía Metropolitana de Bogotá para que logre capturar a los dos sujetos responsables que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del sector. Así resumió su caso el ciudadano, quien prefiere mantener su identidad anónima, a City Noticias:

No era mucho tampoco, pero de todas manera para uno de pobre es harta plata 4 millones de pesos. Estaba en Puente Aranda para pagar una deuda que tenía y me venían siguiendo. Aquí cuando paramos, un tipo nos abrió la puerta y nos ‘encañonó’. Me rompieron la chaqueta y se fueron...