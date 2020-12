“Con lágrimas”, Epa Colombia anuncia que tendrá que cerrar sus centros de belleza en Bogotá

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas 'Epa Colombia'.

La influenciadora Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, anunció este viernes que cerrará temporalmente sus peluquerías en Bogotá. Aunque no dijo por qué, en redes sociales asumen que en los locales no se estaban cumpliendo los protocolos de bioseguridad por los comentarios que Barrera hizo al respecto.

“Amigas, con lágrimas en mis ojos te cuento que mis peluquerías de Bogotá están cerradas temporalmente”, informó Epa Colombia en las primeras publicaciones que hizo al respecto.

Después de las polémicas que vivió la influenciadora por dañar una estación de TransMilenio, Epa Colombia ha crecido con su propio emprendimiento. Se trata de unas peluquerías en las que vende su keratina ‘Epa Colombia’, la cual asegura que no daña el cabello y que tiene una fórmula única en el mercado.

Daneidy aseguró recientemente que “lo importante fue que salí adelante, generé empleo, ya voy para 200 empleados y mi empresa sigue creciendo. Mi fórmula nadie la tiene, la amo me salvó la vida”.

Sin embargo, este viernes anunció que cerrará temporalmente sus centros de belleza en Bogotá. Aunque no dio razones, subió unos videos hablando con su equipo de trabajadores y, por lo que dice, se cree que fue por la falta de protocolos de bioseguridad.

“Aquí se venden muchos productos, ustedes han visto que cada día se llevan muchos productos. Se me salió de las manos todo, amigas” , les dijo a sus empleados. Luego, en otro video, aseguró que “somos humanos y cometemos errores”, lo que confirma que los locales estarán cerrados porque hicieron algo mal en todos los centro de belleza.

Finalizó con un video en el que hablaba a sus seguidores y dijo que “cuando abramos estaremos con todos los protocolos, estaremos organizados y vamos a seguir generando empleo y a seguir creciendo”. Además, informó a todos sus clientes que este sábado harán la entrega de todos los productos que pidieron a través de Instagram, pero que todas las citas agendadas para los salones de belleza quedaron canceladas hasta nuevo aviso.

Con su negocio de keratinas, Daneidy ya se compró un nuevo apartamento, el cual también estará lleno de sus productos, según aseguró. También agradeció a todas las personas que dicen “si no es la keratina de Epa Colombia no me aplique nada en el pelo”, por confiar en sus productos naturales que, en los videos que suben en las redes sociales, aseguran que alisan el cabello sin maltratarlo.

Además, en la última jornada de Black Friday, Daneidy aseguró que fue una de las emprendedoras que más ganancias tuvo y decidió donar el 10% en mercados para personas necesitadas.

Epa Colombia no puede salir del país

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, a través de las historias de Instagram, la futbolista Diana Celis, pareja de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, reveló que su novia no puede salir del país, debido a las obligaciones que tiene con a justicia tras las acciones vandálicas que cometió durante una jornada de protestas en Bogotá en 2019, cuando la influenciadora publicó un video mostrando cómo dañaba una estación de TransMilenio.

Celis, tras revelas las restricciones de movilidad de su pareja, expresó que “tiene fe” de que algún día ella podrá viajar fuera de Colombia.

