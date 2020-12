A María Fernanda Cabal no le gustó para nada que Duque se desmarcara de la derecha

Presidencia

En entrevista con Semana, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, habló de asuntos apremiantes del país, de sus opiniones personales y de lo que piensan de él. Entre las revelaciones, habló de su rol en el uribismo que, según él, es de amores y odios.

En la entrevista, el presidente dijo que cuando era candidato le decían que era de extrema derecha y que los de derecha le decían que era de extrema izquierda. “Desde ahí contesto que soy de extremo centro. Yo creo en ubicar los temas que le importan al país bajo una visión que no esté sujeta a la polarización o al manoseo ideologizado. Yo creo que los extremos le hacen un daño terrible a la democracia”, le dijo a Semana.

El medio impreso cuestionó si algunos sectores del uribismo consideraban que esta visión política podría hacer de él presidente un “uribista vergonzante”, al no aceptar abiertamente su afiliación de derecha conservadora que define al partido de Gobierno. A esto, Duque respondió que no es cierto. “ Yo no soy un uribista vergonzante . Cuando me preguntan por mi relación con Álvaro Uribe, respondo que es una relación de amistad fraterna, de aprecio, de respeto”, expresó.

Ante esto, la senadora María Fernanda Cabal, fiel acérrima a las políticas del uribismo, publicó en su Twitter un mensaje que le cobró factura a Duque: “¿La extrema derecha son los conservadores y republicanos que le dieron con sus votos el triunfo a Uribe, a Santos y a Duque? insinuándole que los votos con los que ganó se los puso esa derecha de la que él niega ser.

Las declaraciones de Duque generaron polémica en redes sociales ya que Duque pertenece al partido Centro Democrático, organización política que medios como el New York Times han catalogado como de derecha o extrema derecha. Sin embargo, el mandatario recalcó que no pertenece a ningún polo y que “los extremos le hacen un daño terrible a la democracia”.

Siga leyendo: Duque afirma que el futuro de la política está en el centro, no en extremos

Además, el pasado 30 de noviembre, Duque aseguró que en la extrema derecha opinan que es de izquierda y, a su vez, la extrema izquierda dice que es de derecha. Por esto, el mandatario de los colombianos se catalogó como de “extremo centro”.

También recalcó que no se trata de tomar distancia con el expresidente Uribe, su padrino durante las elecciones de 2018. “Nosotros tenemos una relación fraterna. Muchas personas creen que él está todos los días incisivamente llamando, pero él es una persona muy respetuosa”, y agregó que “hace días” no ve al exmandatario, indagado por fraude procesal. Además, recalcó que no cree que Álvaro Uribe sea de derecha extrema.

La candidatura de Tomás Uribe

Preguntas más tarde, la publicación le preguntó al presidente si era promotor de la campaña, reverberada por los medios pero nunca confirmada, del hijo del expresidente Uribe, Tomás Uribe Moreno. A la pregunta respondió que lo “endilgan de tantas cosas”, haciendo referencia a que nunca se ha referido a la supuesta pretención presidencial del primogénito del expresidente.

Sin embargo, el mandatario no se limitó al expresar los atributos positivos del joven empresario. “Lo he tratado a lo largo de la vida; veo en él una persona formada, con buenas intenciones... Lo he visto participar activamente, siempre tras bambalinas, en debates ideológicos muy importantes. Es una persona que tiene un gran porvenir” , afirmó al medio semanal.

Y tampoco le cerró la puerta a las aspiraciones futuras del antioqueño en la política. “Si el camino que él traza es el de participar en política, pues bienvenido . ¿Qué opinión tengo yo? La mejor opinión”.

Jesús Santrich

Duque se mantiene firme en su posición de apoyo a las instituciones del país ante las denuncias por posible entrampamiento de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, para la captura posterior al Acuerdo de Paz del exguerrillero Seuxis Pausias Hernández Solarte, mejor conocido como ‘Jesús Santrich’.

“Quien diga que hay entrampamiento está prácticamente acusando a las autoridades judiciales de los Estados Unidos de un delito grave”, recalcó y agregó que la operación fue un esfuerzo conjunto para lograr la extradición por narcotráfico. Señaló que, ante los comentarios del expresidente Juan Manuel Santos reforzando la teoría de la trampa en contra a los exFARC, que si “hace esa afirmación está cuestionando la legitimidad y el comportamiento de las autoridades de los Estados Unidos”.

Con referencia al video que trascendió de los miembros de la ‘Segunda Marquetalia’ agradeciendo a algunos legisladores, el mandatario aseguró que no ve los videos y que tampoco “se preocupa por interpretarlos”.

Duque como expresidente

Casi al final de la entrevista, la revista le preguntó al mandatario acerca del nuevo rol de opinador que asumió el expresidente Santos. Duque respondió con la siguiente frase: “El tango de la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser”.

Posterior a esto, le preguntaron si sería un expresidente crítico de la administración de turno. La respuesta de Duque fue que espera no ser un expresidente “de pugnas” y accede a ayudar a quien sea el presidente de turno.

“¿Incluso Petro?”, cuestionó el medio, para lo que Duque, tajantemente, respondió: “No voy a hablar de escenarios electorales, ya le dije”.

‘Prevención y Acción’ y su vida personal

A raíz de los rumores del posible programa de entrevistas del presidente, el medio le preguntó a Duque si este proyecto era cierto, para lo que el mandatario respondió que no.

Después, el entrevistador preguntó por los comentarios en redes sociales que lo comparan con Hugo Chávez y su histórico programa ‘Aló Presidente’ , el cual contaba con una franja televisiva en la que emitía propaganda del régimen de manera constante.

Según el mandatario, no se encuentra ofendido, ya que lo hace con la convicción de llevar información diaria. “ Tampoco lo hago por el rating. Tener este espacio con los expertos y llevar la pedagogía tiene un valor y ha sido reconocido por quienes saben de la materia como la OPS. Hemos tenido más de 60 médicos, alcaldes, gobernadores y presidentes de otros países para llevar ese mensaje”, defendió.

Luego le preguntaron al mandatario si veía los comentarios en Twitter, red social que suele contar con una gran cantidad de contenido negativo. “Yo escribo de vez en cuando tuits. Pero trato de no dejarme contaminar por el odio que se encuentra en las redes sociales”, dijo y agregó que no deja que quienes lo insultan le perturben el alma.

El medio le preguntó acerca de su vida familiar y que si anhela volver a estar disponible para sus hijos. Ante esto, el presidente elogió a María Juliana Ruiz, su primera dama, y el apoyo que le ha brindado durante su presidencia. “Yo sufro mucho cuando tengo jornadas de ausencias prolongadas, y sobre todo en la pandemia, pero también debo decir que ellos para mí, aun siendo chiquitos, han sido un respaldo incondicional”, agregó.

Para finalizar la entrevista, Semana le preguntó por su afición por las guitarras, la cual trajo comentarios negativos en momentos de campaña. “Le habíamos traído una guitarra”, dijo el medio, para lo que respondió Duque: “Después de agosto de 2022″. Recalcó que, a pesar de que no ha vuelto a cantar, tiene la guitarra eléctrica “afinadita”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:

Reconstrucción minuto a minuto: así fueron las últimas trágicas horas de Sofía Cadavid, la niña de 18 meses asesinada por su propio padre en Rionegro, Antioquia

Quién es Diego Armando Cadavid, el hombre que confesó que asesinó a golpes a Sofía, su propia hija de 18 meses