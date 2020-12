‘Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers’, la muestra para los amantes de la música electrónica que ya está disponible en Colombia

Gallery assistants pose for the media during the opening of 'Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers' at The Design Museum. REUTERS/Dylan Martinez

El Design Museum de Londres ya puso a disposición del público su exhibición, ‘Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers’. Una nueva gira filmada donde se presentan entrevistas y contenidos exclusivos de músicos y diseñadores legendarios, que han sido precursores del performance musical electrónico y han logrado trasladar su expresión cultural a escenarios donde se han creado atmósferas únicas dentro de las artes sonoras y audiovisuales.

Esta nueva exhibición del Design Museum se presentó al público en 2020, pero debido a la emergencia sanitaria desatada por la pandemia, se tuvo que restringir la entrada a los visitantes desde el pasado 16 de diciembre.

Lea también: El Cartagena Festival de Música llegará en junio de 2021 con homenaje a la ópera italiana

Por esta razón, a partir de este 17 de diciembre, la muestra se ofrecerá online a todos los habitantes del mundo a través de un tour virtual.

Cómo disfrutar de la exhibición

Para acceder a la muestra se debe ingresar al sitio web oficial del Design Museum, donde los interesados deberán pagar un ticket con un costo de $30.000, que da acceso a la exhibición y a todos sus extras, que estarán disponibles hasta el 27 de diciembre de este año.

Gallery assistants pose for the media during the opening of 'Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers' at The Design Museum. London, Britain July 28, 2020. REUTERS/Dylan Martinez

Qué se podrá conocer en la muestra

Las curadoras del Design Museum, Gemma Curtin y Maria McLintock, serán las encargadas de guiar a los espectadores a través de los momentos clave de la exposición.

Según el museo londinense, en el recorrido virtual se podrá escuchar las entrevistas exclusivas de artistas de renombre internacional como Jean-Michel Jarre, Shiva Feshareki, Alan Oldham y A Guy Called Gerald, también de diseñadores y artistas visuales innovadores como Judas, Kate Moross, Pier Schneider y François Wunschel, de 1024 Architecture, Smith & Lyall, Yuri Suzuki y Weirdcore, además del diálogo con el co-comisario de la exposición, Jean-Yves Leloup.

La muestra también permitirá a los fanáticos de la música electrónica conocer de cerca a los inventores y pioneros de la música electrónica, que van desde los íconos de principios del siglo XX hasta Daphne Oram, Jeff Mills y otros grandes exponentes del género en las últimas décadas.

Gallery assistants pose for the media during the opening of 'Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers' at The Design Museum. London, Britain July 28, 2020. REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY

Además, se podrá explorar el nacimiento del house y el techno en Chicago y Detroit, así como, la histórica de la cultura dance de Nueva York y el “Segundo Verano del Amor” del Reino Unido.

”Sumérjase en audiovisuales que alteran la mente y actuaciones en vivo de artistas como Weirdcore para Aphex Twin, Smith & Lyall para The Chemical Brothers y Max Cooper; junto con la fascinante instalación de luz y sonido de 1024 Architecture, CORE”, es la invitación del Design Museum a todos los amantes de la música electrónica del mundo.

Según el museo londinense, esta es una oportunidad para que los espectadores descubran “cómo la música electrónica continúa brindando un espacio para la expresión creativa y la libertad para grupos marginados”, exponiendo el trabajo de Kiddie Smile, Virginie Kypriotis y Judas Companion para Deena Abdelwahed; pero también “las conexiones políticas del género a través del trabajo de James Cauty y Jeremy Deller”.

También le puede interesar:

Maluma anunció su regresó a Medellín por todo lo alto: con Ferrari incluido

Shakira está en Barranquilla de vacaciones