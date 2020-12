Shakira está en Barranquilla de vacaciones

Captura de video.

De acuerdo con medios barranquilleros, Shakira se encuentran en la capital del Atlántico. De acuerdo con Zona Cero, la cantante habría llegado en la noche del 16 de diciembre, pero otras fuentes aseguran que llegó el martes 15 de diciembre

El Heraldo aseguró que la cantante está con sus hijos, Milan y Sasha, y se hospeda en un lugar diferente a la casa de sus padres, cerca de Barranquilla.

Shakira, la cantante más buscada en Google en Estados Unidos en 2020

La presentación del medio tiempo del Super Bowl el día de su cumpleaños (2 de febrero), le dio a Shakira las cifras necesarias para ser la cantante más buscada en Google en los Estados Unidos durante este año. La artista se impuso por encima de Adele, Doja Cat, Grimes y otros artistas.

Según las estadísticas de Google, del 19 de enero al 1ro de febrero empezó a crecer la curva de interés por el nombre de la colombiana, y del 2 al 8 de febrero, fue el pico de búsquedas, teniendo un 100 por ciento de popularidad. Luego, tuvo una caída, que se mantuvo hasta la semana del 6 al 12 de septiembre, cuando la cantante publicó una foto suya en bikini.

Según estadísticas de Google, los estados de Nuevo México, Florida, Texas, Massachusetts y Wyoming, fueron los que más consultas hicieron de la colombiana. Además, entre los temas relacionados se buscó ‘lengua’, ‘medio tiempo’, ‘Patrick Mahomes’, ‘I Like It’ y ‘I Like It Like That’, estas últimas por una de las canciones que interpretó en su show. Curiosamente, en inglés se preguntó por la edad de Jennifer López, que acompaño a Shakira en la presentación, y también ‘Shakira Tongue’, gracias a su movimiento de lengua que realizó frente a la cámara.

En el listado general de las personalidades más buscadas, la barranquillera se ubica en la séptima posición, detrás de Joe Biden, que ocupa el primer lugar, Kim Jon Un, Kamala Harris, Jacob Blake, Ryan Newman y Tom Hanks.

La cantante también aparece en las búsquedas de ‘Where is...’, donde se preguntó, en quinto lugar, de qué lugar provenía la cantante (Where is Shakira from?).

Adicionalmente, el día del Super Bowl, la tendencia Shakira se ubicó número uno a nivel mundial en Twitter, con más de 1,3 millones de tuits y menciones y su música en Spotify se reprodujo un 230% más que la semana previa al show.

Girl Like Me

El ultimo incremento en las búsquedas por el nombre de Shakira se dio tras el anuncio de su colaboración en el álbum “Translation”, de los Black Eyed Peas, con la canción “Girl Like Me”. A pesar de que el sencillo se lanzó el 19 de junio, junto con el álbum, el video estaba pendiente y, finalmente, se estrenó el viernes, 4 de diciembre.

En el video la cantante vuelve a bailar después de su presentación en febrero en el Super Bowl e, incluso, hace el famoso moonwalk del cantante Michael Jackson. Frente a esta colaboración la intérprete dijo: “No saben lo feliz que estoy con sus comentarios y la respuesta a “Girl Like Me”, más de lo que podía desear!! Los quiero!!”.

En el video la cantante baila vestida con una pinta ochentera y recorre el estudio en patineta, de lo cual ya había dado un adelanto en sus redes sociales. Los fanáticos de la barranquillera y del grupo estadounidense se encargaron de superar los 34 millones de reproducciones en la plataforma de video YouTube. Sin embargo, son los usuarios de Tik Tok los que han hecho de la coreografía de Shakira, un reto viral llamado #ShakiraChallenge.

En Tik Tok millones de usuarios suben a diario videos graciosos y bailes con base en la coreografía que realiza la barranquillera en el video, por lo cual la plataforma está invadida con clips de sus seguidores realizando los pasos y hasta con ropa parecida a la de Shakira.

