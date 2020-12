AulaEComún, una oportunidad de educación virtual para reincorporados en Colombia

Esta sería la primera plataforma de educación virtual para reincorporados. EFE/Juan Páez/Archivo.

La reincorporación de los más de 3 mil exintegrantes de las Farc -EP ha sido un proceso de integración, no solo a la sociedad civil, sino a sectores laborales, educativos, culturales, entre otros.

Por esta razón y en busca de brindar más oportunidades a los reincorporados se creó la primera plataforma de educación virtual, llamada AulaEComún. Esta iniciativa llega para contribuir a la capacitación de excombatientes en el marco de los acuerdos de paz.

“Sin educación no hay paz, sin equidad no hay paz, sin ingresos no hay paz”, aseguró a la Radio Nacional Ubaldo Zúñiga, presidente del Consejo de Administración de ECOMUN, la organización matriz que agrupa 150 cooperativas de personas en proceso de reincorporación, vinculadas a este proyecto.

Los cursos disponibles en AulaEComún abarcan áreas como agroindustria; economía social y solidaria; conocimientos básicos en contabilidad y finanzas y competencias transversales como formación en trabajo en equipo, resolución de problemas, organización del trabajo, toma de decisiones y planificación.

Igualmente, y gracias a un acuerdo con ONU Mujeres, dentro del plan formativo también se encuentran contenidos relacionados con igualdad de género, derechos y empoderamiento de las mujeres, dictados en el curso ‘Yo sé mujeres’.

Los participantes hacen parte del programa ‘Comunidades de Economía Solidaria y Fortalecimiento de ECOMUN y sus Cooperativas’, el cual es financiado por el Fondo Europeo Para la Paz de la Unión Europea, y cofinanciado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

“La consolidación de la paz en Colombia es un compromiso para la Unión Europea, un compromiso que buscamos alcanzar de la mano de todos los actores. Nos llena de orgullo poder presenciar y acompañar los avances en el proceso de reincorporación y animarlos a que se matriculen, también alentar a las mujeres y jóvenes para que sean partícipes de esta iniciativa”, compartió en Radio Nacional la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart.

Los alumnos que concluyan y aprueben los cursos, tendrán una certificación o diploma emitido por la Universidad de Mondragón de España. Según los creadores, esta plataforma de educación virtual surge como respuesta a la pandemia ya que no es necesario desplazarse y además se garantiza un aprendizaje flexible, autónomo, que permite que los beneficiados lleven su propio ritmo académico.

Los interesados en participar de estos cursos en línea deben diligenciar un formulario de inscripción que será facilitado por los promotores de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Una vez registrados, recibirán un usuario y una contraseña, para acceder cuando deseen a la plataforma.

De vuelta a la vida civil

Desde hace más de 17 años, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) lidera la reintegración de excombatientes a la vida civil. Gracias al trabajo de la entidad más de 25 mil personas en Colombia han desarrollado nuevos proyectos de vida en la legalidad.

Por ejemplo, el pasado 11 de diciembre se aprobaron 15 proyectos colectivos de los reincorporados por $4.119 millones. Estas ideas de negocio están alineadas a los sectores productivos de piscicultura, ganadería, confecciones, agrícola, apícola y servicios.

Igualmente, este mismo día se aprobó un esquema de salud de los excombatientes en proceso de reincorporación que se aplicará para 2021.

Actualmente, 2.007 personas han culminado satisfactoriamente su proceso de reintegración en los departamentos de Cesar y La Guajira; mientras otras 240 continúan adelantando su ruta para el tránsito a la vida civil.

Le puede interesar:

Con el dinero del oro subastado de las Farc se reparará a 10 comunidades: Unidad de víctimas.

Abren en Medellín el primer mercado de mujeres excombatientes de las FARC.