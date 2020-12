Ataque con botella en Fusagasugá deja a hombre con heridas en su rostro. A la víctima le tuvieron que tomar 130 puntos

Foto: Cortesía Semana

En Fusagasugá, municipio de Cundinamarca, se presentó un alarmante ataque a un ciudadano llamado Felipe Roa, quien fue víctima de puñaladas con una botella rota. El agresor, con el pico del recipiente, hirió a Roa en repetidas ocasiones en el rostro, cuello y cabeza que causaron que el hombre tuviera que recibir 138 puntos en la cara.

Según el testimonio de Roa, recogido por Semana Noticias, fueron entre 12 y 14 heridas propinadas en zonas letalmente cercanas a la vena aorta, en la zona del cuello.

Las heridas de Felipe Roa. Foto: Cortesía Semana

La víctima, junto con su grupo de amigos, se movilizaron de un sitio en el que compartían un asado hasta una bomba de gasolina, ubicada en el sector El Indio. En ese lugar, decidieron realizar una compra de bebidas hidratantes y, posterior a esta, se dirigían a sus casas. En ese mismo sitio, un hombre alcoholizado abordó a Roa y, sin razón aparente, lo ataca con la botella causándole las heridas.

“Yo creo que la primera lesión que me hizo fue la de la frente. Yo quedo muy herido, casi no podía ni ver. Yo intento salirme del sitio, pero él se me abalanza encima y empieza a agredirme por todas partes”, explicó Felipe al medio digital y agregó que

De acuerdo con lo que Roa ha investigado, el agresor se encontraba en la gasolinera desde las horas de la tarde y se encontraba compartiendo con personas. Dentro de las actividades previas, se conoce que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas desde muy temprano.

Varias personas le han confirmado a Felipe que, aparentemente, el hombre no se dedica a nada en específico y que su familia cuenta con influencia política en el municipio. Según la versión de Roa, el hombre se llamaría Alejandro Guevara Hortúa, quien fue dejado en libertad por un fiscal municipal y, según fuentes de la víctima, se habría ido de Fusagasugá.

Roa denuncia que el atentado fue considerado por las autoridades como una riña y que dentro del proceso, la víctima fue catalogado como ‘capturado’. El ciudadano confiesa que, mientras que el sujeto se encuentra libre, “yo estoy acá sin poder dormir, sin poder descansar, con daños psicológicos, con daños en mi rostro, en mi vida y en mi trabajo”, expresó entre lágrimas a Semana.

El agresor le ofreció dinero

La víctima aseguró que al agresor se le llevó al mismo centro asistencial en el que fue atendido. Dentro de este establecimiento, el victimario le propuso a Roa arreglar las cosas por medio de una oferta de dinero. “Me dijo que cuánto quería. Incluso, llegó la madre, quien dice que es abogada. Con una actitud petulante, me dijo que quién era, que yo no era nadie y que cuánto quería. Por eso quiero hacer público este caso”.

Roa aseveró que no aceptará dinero por el estado deplorable en el que lo dejó el sujeto. El hombre dijo que se encuentra solo en el proceso legal y tomó la decisión de contactar a los medios por la poca respuesta de las autoridades locales ante su caso. “Acá las entidades no tienen ningún control. (...) Como saben que no hay control judicial y que con favores políticos quedan libres, no pasa nada. ‘Vamos a hacer y deshacer’”, denuncia el hombre, quien recalca que siente miedo por su vida y por la posible impunidad del caso.

