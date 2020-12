Estos son los cambios que traerá la nueva propuesta de reforma pensional

pension pixabay

Un nuevo proyecto de ley impulsado por el Centro Democrático busca transformar el actual Sistema general de seguridad social en pensiones. Medida que ha abierto una nueva discusión en el Congreso y muchos rumores en la población en general. Según el partido político que respalda la reforma, la idea es que las pensiones en Colombia se conviertan en un modelo sostenible a nivel financiero en el país.

Según ellos, esto ayudaría a que la población vulnerable pudiera acceder de manera más fácil a este seguro para la vejez. Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jhon Jairo Berrio, en diálogo con El Colombiano comentó que, “muchas personas llegan a la edad de retiro y no tienen suficiente semanas obligatorias de cotización. Muchas personas con más de 20 años de trabajo no pueden acceder a su pensión y, en ese sentido, el proyecto busca que más personas accedan a la pensión y no lleguen a la pobreza extrema”.

Uno de los puntos del proyecto se refiere a las pensiones anticipadas, lo que permitiría a las personas de la tercera edad, poder acceder a su pensión a pesar de no haber terminado las semanas obligatorias. Para esto, tomarían un parte de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para pasarlos al Fondo de Solidaridad Pensional, el cual fue creado en 2002, a través de la ley 797.

Esto además, permitiría financiar el programa de fortalecimiento de cobertura y aseguramiento de la vejez colombiana.

Lo anterior beneficiaría, principalmente, a los adultos mayores que durante toda su vida trabajaron de manera informal. Según el congresista Berrio, “la informalidad está por encima del 50 % y, por lo general, las personas no cotizan al sistema de seguridad social ni están afiliadas a un fondo de pensión. Lo que se pretende es que los trabajadores informales hagan parte del sistema de seguridad social”, comentó en entrevista para El Colombiano.

Lo que llama la atención es que según Colpensiones, hasta el momento, el 35% del dinero de las pensiones son suministrados por personas que trabajan de manera informal, pero en sus proyecciones se ve que, esta cifra bajaría a un 17% en 2050.

Pensión anticipada por vejez:

En el punto número tres del proyecto, se habla de una iniciativa que ha llamado la atención a más de uno y es, la pensión anticipada por vejez, lo que abriría la brecha de las pensiones y la posibilidad de acceder a un dinero a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o pobreza extrema.

“Las personas que habiendo llegado a las edades mínimas, no habiendo alcanzado el número de semanas mínimas exigidas por la ley para adquirir el derecho a percibir una pensión de vejez, que hubieren manifestado la imposibilidad de continuar aportando al sistema y que hubieren reunido mínimo 900 semanas, tendrán derecho al reconocimiento de una pensión anticipada de vejez de un salario mínimo”, confirmó el Congresista.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, coordinador del área de Finanzas Corporativas de la Universidad Eafit, confirmó a El Colombiano que, esta idea es poco confiable pues por el contrario, incentiva a las personas a que dejen de cotizar en pensión, además, de abrir un hueco en el traslado de los recursos entre fondos de pensiones.

Mientras tanto, el Centro Democrático se mantiene en la idea de realizar la reforma a las pensiones y, de paso, destinar 1,4 billones de pesos provenientes del Fonpet, para que en 2030 se hayan generado 1.447.049 nuevas pensiones, “lo que equivale a un crecimiento del 96 % en relación a la cifra de pensionados en 52 años. El sistema necesita cambios profundos, pero ya llegará el momento en que tengamos ese debate, sobre todo, en lo que se refiere al régimen de prima media”, concluyó Berrio.

Vea también:

Colombia destinará $ 281 mil millones para comprar la vacuna de AstraZeneca

El día que Álvaro Uribe señaló a Parques Nacionales de poner “obstáculos” para impedir infraestructura turística en el Tayrona