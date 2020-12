Por esta razón Margarita Rosa de Francisco no votó por Sergio Fajardo en 2018

Sergio Fajardo y Margarita Rosa de Francisco

La actriz Margarita Rosa de Francisco expuso este viernes la razón que la llevó a rechazar la candidatura de Sergio Fajardo en los comicios de 2018 .

En su cuenta de Twitter, donde últimamente la artista abre debate sobre la políticos como Gustavo Petro, a quien le entregó su respaldo, decidió hablar sobre el candidato presidencial de los verdes.

“Yo decidí que no podía votar por Fajardo cuando, en su momento, no pudo responder la pregunta sobre la protesta estudiantil por no estar enterado. Yo no sabía nada de Hidroituango ni había pasado lo de las ballenas. Ese traspiés no podía ocurrirle al candidato profesor” , escribió la actriz.

Ante el trino, se abrió todo un debate en la red social y un usuario le respondió: “Prefiere a alguien que improvise sobre un tema que no esta informado plenamente? Normalicemos decir “no sé” si es algo de lo que no se tiene detalles, también en la política”.

Pero Margarita Rosa de Francisco señaló lo siguiente: “Prefiero que alguien sepa de lo que tiene que saber” .

La discusión continúo, pero esta vez un usuario le recriminó por el apoyo que públicamente ella ha expresado al senador Gustavo Petro.

“Pero Petro dice que la forma de mejorar la economía es imprimiendo más billetes y eso no te preocupa”, le cuestionó la persona en Twitter. La actriz argumentó: “Se ve que no lo has oído, entonces. Su propuesta económica es mucho más completa que la simple frase reduccionista que acabas de escribir. Yo no invito a votar por Petro sino a que lo estudien bien”.

Margarita Rosa de Francisco defiende su apoyo a Gustavo Petro

El pasado 27 de noviembre, Margarita Rosa de Francisco dio una entrevista para Blu Radio en la que expresó su opinión acerca de personajes políticos como Gustavo Petro, a quien defendió hace algunas semanas por medio de un trino, lo que causó controversias en redes sociales.

Respecto a sus declaraciones, la actriz aseguró que su objetivo no es agradar ni ser líder de opinión. “Yo no quiero ser líder de opinión, no soy un referente en lo absoluto”, dijo ‘La Mencha’.

En respuesta, Antonio Caballero, en su más reciente columna en Los Danieles titulada ‘Políticos No Políticos’, ejemplificó con Margarita Rosa de Francisco uno de sus puntos, refiriéndose a la columnista como “actriz de televisión y ex-reina de belleza”.

El comentario, no fue del agrado de muchos lectores, quienes expresaron su desacuerdo por medio de redes sociales, pues consideran a la columnista una fuerte figura de opinión y crítica en el país.

Por su parte, Margarita Rosa de Francisco citó la columna de Caballero para defender su apoyo a Petro y dejar en claro que ser una exreina no la limitaba para hablar de política.

“Necesitamos políticos que no se dejen corromper, no políticos que se tilden de “no políticos”. Y sí, algunas ex reinas tenemos preguntas y las mismas ganas de confiar en alguien que dé muestras valientes de querer cambiar la dinámica de siempre”, puntualizó.