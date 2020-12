Congresista que criticó el “nivel intelectual y de liderazgo” de las mujeres colombianas se echó para atrás con su propuesta de cuotas de género

/Facebook joseeliecer.salazarlopez

El debate alrededor de la reforma electoral que por estos días se discute en el Congreso de la República de Colombia ha generado todo tipo de conversaciones. Sin embargo, pocos generaron tanta atención como el que hay alrededor de la paridad en las cuotas de género en las listas a dicha corporación.

El representante a la Cámara por el César, Jorge Eliécer Salazar, quien aseguró este viernes que el artículo 84 del nuevo Código Electoral que eleva las cuotas de mujeres de un 30 por ciento a un 50 por ciento, tanto en el senado como en los concejos y las asambleas, y no es posible en zonas rurales, tuvo que dar un reversazo a sus propuestas.

Esto después de que, en diálogo con Blu Radio el pasado viernes 11 de diciembre, el legislador del Partido de la U. aseguró que “de pronto en Bogotá no hay problema porque el nivel intelectual es altísimo, pero en las regiones hay municipios muy pequeños donde se hacen listas al Concejo de 10 personas y conseguir el 50 % de mujeres dispuestas a meterse en la lista es imposible”.

Por eso mismo, Salazar había hecho una solicitud de propuesta modificativa en la que las cuotas de género para mujeres volverían a ser las actuales del 30 por ciento. En esta, ese mismo viernes, se tachó visiblemente el mínimo único de 50 por ciento, reemplazándolo por un umbral que según se lee: “deberán conformarse por un mínimo de treinta por ciento (30 %) hasta un máximo del cincuenta por ciento (50 %) de mujeres, sobre el número de candidatos inscritos a la corporación que se pretenda postular”.

Al respecto, Salazar le dijo a la emisora colombiana que su objetivo con la propuesta modificativa no es el de limitar la participación femenina en la política, sino tener en cuenta una “realidad del país” en la que, por un desinterés a la política, las futuras elecciones tendrían listados de candidatos en los que no habrá suficientes mujeres inscritas para cubrir la cuota, por lo que no se debería reducir los cupos de aspiraciones para los hombres.

También señaló que “Hay muchísimas mujeres preparadas y capacitadas, pero no todas están dispuestas a meterse en la política. Este es un tema histórico. Gradualmente debemos ir cambiando esas costumbres”.

El congresista ilustró su punto apuntando el caso del Concejo de Valledupar, donde con 19 puestos “intentamos meter el 30 % de participación de mujeres, que eran 6 mujeres, y no fue posible. Tocó reducir la lista a 16 puestos porque no había forma de que más de 3 mujeres se le midieran al reto del liderazgo”.

Salazar cerró su entrevista reconociendo que no sabía si la líder de su partido, Dilian Francisca Toro, estaba enterada de su propuesta, que considera “mucho más democrática”. No obstante, aseguró que una gran parte de los miembros de la colectividad le daban su aprobación.

Las reacciones a dicha entrevista no se hicieron esperar. Juanita Goebertus, representante por el Partido Verde, tuiteó que lo dicho por Salazar representa “el machismo del Congreso en todo su esplendor” ; mientras que la propia presidenta del Partido de la U acudió a la misma red social para invitar a todos los miembros del mismo a “respaldar la propuesta de elevar la participación de mujeres al 50% en conformación de listas a corporaciones públicas de más de 5 curules”.

Toro prosiguió a recordar que “En Colombia, pese a que las mujeres somos el 52% de la población, tan solo el 12% ocupan cargos de elección popular” y que, de 279 curules en el Congreso, las mujeres solo cuentan con 55 asientos: 32 (de 171) en la Cámara y 23 (de 108) en el Senado. Actualmente solo dos son gobernadoras en los departamentos colombianos y 132 (menos del 15 por ciento) son alcaldesas.

Por su parte, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, le dijo a Blu Radio que “no solamente regresa al 30 por ciento el mínimo de las mujeres en la lista, sino que además establece una restricción el máximo el 50 por ciento pueden estar mujeres en las listas . Eso va contra todas las políticas mundiales de inclusión de las mujeres en la participación de política”.

Finalmente, la presión sobre la propuesta de Salazar fue tal que él mismo terminó renunciando a reabrir la polémica proposición en la noche de este viernes. Sin embargo, no se ha vuelto a pronunciar al respecto de las declaraciones sobre el nivel intelectual o los deseos participativos de las mujeres en la política.

