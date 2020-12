Así fueron los últimos momentos de Ruth, la esposa de Alci Acosta y mamá del ‘Checo’ Acosta que murió por covid-19

Ruth Agudelo, esposa de Alci Acosta y madre del 'Checo' Acosta murió a causa del covid-19. Foto: Twitter 'Checo' Acosta.

El pasado 17 de noviembre, Ruth Agudelo, esposa del reconocido cantante de boleros, Alci Acosta, y madre del cantante de música folclórica, ‘Checo Acosta’, falleció luego de permanecer hospitalizada por varios días en la Clínica del Caribe de Barranquilla a causa del covid-19.

La triste noticia fue compartida por el ‘rey del carnaval’, ‘Checo Acosta’, en una publicación a través de las redes sociales donde lamentó el fallecimiento de su madre, pero reconoció la gran satisfacción por sentir que ella había dejado “una inmensa huella” y se había “gozado” la vida con su forma de ser.

Ruth Agudelo, de 74 años, fue diagnosticada positiva para covid-19 al igual que su hijo y su esposo, pero fue la única de la familia que no logró recuperarse de las afecciones por el coronavirus.

En un homenaje que le rindió este sábado 12 de diciembre el programa La Red de Caracol, Alci y ‘Checho’ Acosta contaron cómo fueron los últimos momentos de una mujer a la que recuerdan colorida, alegre y carnavalera.

‘Checo’ recordó en el programa que su mamá presentaba algunas complicaciones de salud previas al contagio del virus, por los que había hecho pasar “varios sustos” a la familia antes de esta última hospitalización, especialmente por afectaciones en los pulmones, problemas de tensión y de azúcar.

Pero luego de que diera positivo, el cantante aseguró que el virus la afectó bastante “tenía momentos que se sentía bien, pero había momentos de incertidumbre. Mejoraba, tenía crisis, volvía y mejoraba hasta que no pudo resistir más, el corazoncito se le fue apagando y se nos fue”.

Lo único que quería Ruth Agudelo era volver a su hogar luego de permanecer más de dos semanas en la clínica, asegura el ‘Checo’, a quien le decía “yo estoy aburrida, quiero irme para la casa”.

Por su parte, Alci Acosta, con el que compartió 60 años de matrimonio, recuerda que para que no se sintiera sola los últimos días en el centro médico hacían videollamadas en las que el cantante le aseguraba que se iba a mejorar y que dentro de poco iban a poder visitarla a una habitación.

“Pero no, quedamos con esa triste ilusión que la vieja nunca regresó nunca más a la casa. Sabemos que allá en el cielo está muy bien, los que estamos complicados somos nosotros que estamos acá” , afirmó Alci Acosta.

El artista aseguró en el programa La Red que a pesar de ser dos polos opuestos en la vida, “ella bailadora y yo bastante recatadito”, se entendieron durante 60 años en un matrimonio que recuerda de manera especial.

“Todo el peso de la casa desde muy joven mi señora lo llevó. Cuando yo me hice cantante en el año 65 me tocaba viajar mucho. A mi señora le tocó ser mamá y papá”, mencionó Alci Acosta.

Por último, el ‘Checo’ recuerda que la que lo impulsó a ser cantante fue su mamá, quien siempre creyó en su talento y en su gusto por la música a pesar de que Alci se oponía a esa decisión.